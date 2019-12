von Nicolai Kapitz

Schopfheim – Der Wald ist zur Zeit eines der Schopfheimer Sorgenkinder. Nicht nur, dass das Gehölz durch Trockenheit und Stürme in den vergangenen zwei Jahren arg strapaziert wurde. Dazu kommt auch noch das Eschentriebsterben, das den Eschenbestand auf lange Sicht arg dezimieren wird. Im Entegast hat unlängst eine großangelegte Fällaktion begonnen, die sich bis mindestens Februar hinzieht und im Herbst 2020 fortgesetzt werden soll. Das Ziel: Den Schaden möglichst klein halten und die Sicherheit der Wege gewährleisten.

Sollte sich der kleine Idefix dieser Tage in den Schopfheimer Wald verirren, so wäre er wohl tief bestürzt und untröstlich. Das Hündchen von Comic-Held Obelix liebt bekanntlich Bäume über alles und bricht in fürchterliches Geheul aus, wenn sein Herrchen wieder einmal einen Baum entwurzelt. Das aktuelle Geheul im Schopfheimer Wald hingegen stammt von Motorsägen. Und dank dieser braucht auch keiner der drei städtischen Forstwirte übermenschliche Kräfte wie Obelix, um die Baumriesen umzulegen. Diese bräuchte es vielmehr, um die Eschen im Schopfheimer Stadtwald zu retten.

Die großangelegte Sägenaktion gilt vor allem den Eschen, die vom Triebsterben befallen sind. Diese durch Pilze ausgelöste Baumkrankheit schreitet seit der Jahrtausendwende auch in Westeuropa unaufhaltsam voran und hat längst auch das Wiesental erreicht. Im Entegast, so erklärt Förster Stefan Niefenthaler, rücken die Motorsägen nun den Eschen an den Stamm, die recht nah an verschiedenen beliebten Wander- und Spazierwegen stehen. „Einerseits geht es darum, die Sicherheit der Wege zu gewährleisten“, sagt Niefenthaler. Zwar sei das keine Pflicht der Stadt, denn im Wald müsse man immer damit rechnen, dass zum Beispiel ein Sturm einen Baum umwirft. Aber die Verwaltung legt Wert darauf, zumal der sogenannte Staltenweg – er führt zusammen mit dem Baierhüttenweg von der alten Wiesenbrücke nach Langenau – zu den beliebtesten Wegen der Wanderer, Spaziergänger und Mountainbiker gehört.

Andererseits liegt der Stadt auch das Geld, sozusagen die Sesterzen am Herzen: „Wenn erst einmal die Wurzeln befallen sind, kann man den Baum nur noch als Brennholz verkaufen“, sagt Niefenthaler – das Holz hat quasi nur noch Schrottwert. Die Fällaktion hat also auch den Zweck, den Schaden für die Stadtkasse möglichst klein zu halten.

Und so hat vergangene Woche ein wahrer Säge-Marathon begonnen. Mindestens bis Februar sind die drei Waldarbeiter der Stadt gemeinsam mit einer Firma für den Abtransport im Schopfheimer Stadtforst dabei, entlang der beliebten Spazierwege durch den Wald Eschen und Buchen umzuhauen. Die Buchen deshalb, weil sie wegen der Trockenheit der vergangenen Jahre schwere Schäden davongetragen haben und ebenfalls nicht mehr wirklich standsicher sind. Im Entegast arbeitet sich der Fälltrupp nun langsam Richtung Langenau vor, der Spazierweg ist für jeden Verkehr gesperrt.

Übrigens auch nachts: „Da ist es nicht nur dann gefährlich, wenn man Motorsägen hört“, sagt Förster Niefenthaler. „Es kann auch immer mal ein Ast runterkommen.“ Naturliebhaber müssen sich also erst einmal umstellen. Und zwar nicht nur, was ihre Route in den nächsten Wochen angeht, sondern – und das ist vielleicht immerhin ein positiver Lichtblick – auch in Sachen Aussicht: Weil entlang der Wege ganze Reihen hoher, alter und stämmiger Laubbäume mit großen, dichten Kronen mit der Motorsäge Bekanntschaft machen, können die Spaziergänger in Zukunft wohl mit ganz neuen Ausblicken auf die Stadt rechnen. Es werden Schneisen geschlagen, und zwar auf der ganzen Breite am Südrand des Entegasts, von der Wiesenbrücke bis Langenau und Richtung Osten bis – geplant ab Herbst 2020 – zum Golfplatz in Ehner Fahrnau. Von der Fällaktion unberührt bleiben allerdings die als Waldrefugien ausgewiesenen Flächen weiter hangabwärts Richtung Wiesenufer. Dort werden Wald und Bäume sich selbst überlassen.

„Der Wald verändert sich“, sagt Stefan Niefenthaler. Die Förster sind landauf, landab und damit auch in Schopfheim bemüht, die durch Trockenheit und Pilzbefall verschwundenen Bäume adäquat zu ersetzen. „Es eignen sich dafür vor allem Eichen und Ahorn“, erklärt Stefan Niefenthaler. Immerhin das (Asterix-Leser wissen das) würde den kleinen Idefix wieder freuen.