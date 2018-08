von SK

„Unser touristisches Freizeitangebot im Kleinen Wiesental wird bald um eine Attraktion reicher sein. Im Sommer oder spätestens Herbst nächsten Jahres wird der Sagenweg von Tegernau nach Wies vollständig begehbar sein“ – das sagte Hubert Pohl, Vorsitzender des Tourismusvereins, in seinen einführenden Worten beim „sagenhaften Abend“ in der Schwander Sennhütte.

Die Idee für den Sagenweg gehe auf das Sonnwendfeuer des Tourismusvereins in Sallneck im Jahr 2015 zurück. Dort hatte Beatrice Kaltenbach die Überlieferung von der Schweizermühle im Tal der Köhlgartenwiese vorgetragen. Diese Erzählung habe ihn und die Seinen – etwa den zweiten Vorsitzenden und Sennhütten-Wirt Jürgen Grether sowie Kassenwartin Judith Roser – so fasziniert, dass man sich dazu entschloss, als Großprojekt einen Wanderweg anzulegen von Tegernau bis zum Ort, wo früher wohl die sogenannte Schweizermühle stand oberhalb des heutigen Kraftwerks Köhlgartenwiese bei Wies.

2016 ging man an die Arbeit und freute sich von Anfang an über Unterstützung. Da hätten zum Beispiel die Grundstückseigentümer Zustimmung signalisiert, Betriebe und Institutionen stellten Manpower und Gerätschaften, und so konnte bis heute ein guter Teil der Arbeiten durchgezogen werden. Brücken über die Köhlgartenwiese wurden gebaut, Quellen gefasst, Geländer an den steilen Passagen erstellt und besonders stolz ist man auf den 40 Meter langen Weidentunnel, durch den sich der Weg schlängeln wird, wenn denn der aktuelle Bewuchs rausgeschnitten ist, so Hubert Pohl.

Der Sagenweg Schweizermühle wird rund fünf Kilometer lang sein und so gestaltet, dass ihn auch Kinder und ältere Menschen problemlos bewältigen können. Durch das Gelände bedingt wird das Absolvieren des Sagenweges rund drei Stunden dauern, wobei die Halte an den noch zu erstellenden Infoschildern eingerechnet sind. An diesen werden Ruhebänke zum längeren Verweilen einladen. Im Zuge der Aktion wird außerdem etwas oberhalb von Tegernau durch den Tourismusverein ein neuer Spielplatz angelegt.

Spenden Der Tourismusverein benötigt Unterstützung für sein Projekt und immer wieder Geldmittel für Materialien. Deshalb habe man ein Spendenkonto eingerichtet: Tourismus Kleines Wiesental, IBAN: DE20 6835 1557 0003 2957 55, Stichwort Sagenweg Schweizermühle. Wer den Verein mit seiner Arbeitskraft unterstützen will, kann sich mit Hubert Pohl unter Telefon 07629/91 29 66 oder E-Mail (pohl-hubert@web.de) in Verbindung setzen.

