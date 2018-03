Schopfheim SPD: Thema Wohnen brennt auf den Nägeln

In der Jahreshauptversammlung wird Peter Ulrich als SPD-Vorsitzender bestätigt.

Schopfheim (mj) Kommunalpolitisch sei auf dem Dreikönigshock eigentlich schon fast alles gesagt worden, erklärte Peter Ulrich, Vorsitzender der Sozialdemokraten, in der Jahreshauptversammlung.

Neu sei aber, dass die SPD jetzt einen Bürgermeisterkandidaten hat (siehe Bericht unten). Auch innerhalb der Schopfheimer SPD war die Große Koalition Thema, für die es bei der bundesweiten Abstimmung eine Zweidrittelmehrheit gab. „Jetzt heißt es, nach vorn zu schauen und darauf zu achten, dass die Handschrift der SPD nicht verwässert wird“, sagte Ulrich.

Als Kleinod, das bestehen bleiben soll, bezeichnete Peter Ulrich das Schwimmbad in Schweigmatt. Intensiv habe sich der SPD-Ortsverein mit der Wohnungssituation auseinandergesetzt. Dieses Thema brenne auf den Nägeln, habe die Wohnbau Lörrach doch allein für Schopfheim 1000 Anwärter auf der Warteliste. Mit der Wohnungssituation in Schopfheim befasse sich ein interfraktioneller Arbeitskreis, der jüngst getagt habe. Die ärztliche Versorgung wie auch die Bahnanbindung – „die S 6 von Schopfheim nach Basel ist morgens proppenvoll“ – sind weitere Themen. Als nächste große kommunalpolitische Aufgabe stehe die Kommunalwahl 2019 auf dem Programm, sagte Peter Ulrich. Was den SPD-Antrag auf partielle Sperrung der Hauptstraße an Samstagen zur Marktzeit betrifft, bleibe die SPD am Ball, versicherte Peter Ulrich. „Das wollen wir diskutiert haben.“

Der AK Innenstadt habe sich damit zwar befasst, sagte Artur Cremans, doch seien sofort Hinderungsgründe genannt worden. Bei einer Abstimmung hätten sich zwei für, der Rest gegen den Antrag ausgesprochen – „inklusive der Stimmen der Grünen“, erklärte Artur Cremans. Überhaupt: Wenn ein Bürgermeister erkranke, bleibe deswegen die Welt nicht stehen. Eher fadenscheinig klinge für ihn, dass das externe Protokoll der AK-Innenstadt-Ergebnisse nicht rechtzeitig eingetroffen sei. Da jede Menge Verwaltungsmitglieder im Arbeitskreis vertreten seien, hätten auch sie die Ergebnisse zusammenfassen können. Arthur Cremans zeigte sich nicht optimistisch, dass der SPD-Antrag zum Zuge kommt.