von sk

Schopfheim (sk) Heute und morgen, Dienstag und Mittwoch, 3. und 4. Dezember, findet in der Schopfheimer Altstadt der traditionelle „Chalte Märt“ statt. Wie in jedem Jahr bietet der Markt ein vielfältiges Angebot. Von Lederwaren über Stahlwaren bis hin zu Kurzwaren, können die Besucher an rund 115 verschiedenen Ständen rund um die Altstadt auswählen, heißt es in der Ankündigung. Für Verpflegung sorgen zahlreiche Imbiss- und Süßwarenständen. Auch für die Unterhaltung von Kindern stehen verschiedene Attraktionen zur Verfügung.