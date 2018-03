Die Rheinfelder Anna-Lu-Band spielt am 23. März im "Ochsen" in Maulburg. Auch ein Live-Auftritt im SWR-Fernsehen steht an.

Seit 2005 sind Anna Lu und Kalle Lüber mit erfrischendem und handgemachtem Rock & Pop auf den Bühnen Süddeutschlands sowie in der Schweiz unterwegs. Bei ihren Konzerten begeisterten sie bereits ein großes Publikum und haben sich vor allem in der Region Basel einen Namen gemacht, schreibt die Formation in einer Pressemitteilung.

Nun sind die beiden Künstler mit ihren eigenen Songs unterwegs. Der unverkennbare Ohrwurmcharakter der Songs verleiht dem Sound der Anna Lu einen besonderen Touch. Dabei präsentieren sie ein sehr breites Spektrum von rockigen Stücken bis hin zu etwas ruhigeren, melancholischen Nummern, welche aber immer eine positive Botschaft beinhalten. Kalle Lüber‘s Texte sind authentisch und zum Teil sehr persönlich, mit denen sich aber auch viele andere Menschen gut identifizieren können. Neben ihren Eigenkompositionen bekommt man immer noch den einen oder anderen neu interpretierten Coversong zu hören, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Dank hohem Wiedererkennungswert, eingängigen Songs und charismatischen Live-Performances konnten die Musiker schon oft von sich überzeugen. Unterstützt werden sie dabei von Gastmusikern, welche schon mit vielen bekannten Stars auf den größten Bühnen der Schweiz standen.

Anna Lu arbeitet gerade an ihrem ersten Album. Durch zahlreiche Auftritte in der Region Südbaden, Bodensee sowie in der Schweiz wird die Band immer mehr zum Geheimtipp der Szene.

Nächste Termine: 23. März, 20 Uhr – Konzert im „Ochsen“ in Maulburg. Tickets: 10 Euro, erhältlich an der Abendkasse. Freitag, 20. April, zwischen 16 bis 18 Uhr live in der SWR-Sendung „Kaffee oder Tee – Musik aus dem Südwesten“ mit eigenen Songs.