von Nicolai Kapitz

Schopfheim – „Alles was rollt und Luft braucht“, so hat es IG-Velo-Sprecher Hubert Dreschler formuliert, findet am Schopfheimer Bahnhof nun eine kleine Reparaturstation. Die blaue Säule ist seit Mitte August direkt bei den Fahrradständern am Gleis 1 montiert und wird offenbar schon rege genutzt. Nun hat Dreschler im Namen der IG Velo den blauen Pannenhelfer offiziell an Bürgermeister Dirk Harscher und die Stadt Schopfheim übergeben.

Die Reparaturstation hat es buchstäblich in sich: Wer mit einem Platten oder lockeren Armaturen schnelle Hilfe braucht, der ist hier genau richtig. An Kabeln befestigt gibt es hier im Inneren der Säule für jedes Schräubchen das richtige Werkzeug: Inbusschlüssel, Schraubenzieher, Schraubenschlüssel, Zangen und vieles mehr machen die blaue Säule zur Universal-Pannenstation – keineswegs, wie Hubert Deschler betont, nur für Fahrräder. „Es geht auch mit Rollstühlen, E-Rollern, Rollatoren oder Kinderwagen“, sagt der Sprecher der Interessensgemeinschaft. Mit dem Werkzeug lassen sich Räder abmontieren, die Schläuche von der Felge lösen, lockere Pedale festziehen, wackelnde Schutzbleche oder Gepäckträger fixieren oder Fahrradketten wechseln.

Wer den QR-Code an der Säule mit seinem Smartphone scannt, bekommt eine Reparaturanleitung für alle möglichen Fälle. Zwei Vorrichtungen bieten die Möglichkeit, das Fahrrad entweder einzuhängen oder aufrecht fixiert abzustellen. Ein paar Züge mit der Luftpumpe – sie passt auf alle Ventile – und der Reifen ist wieder voll. Eine Einschränkung gibt es: Wer einen Platten hat, muss schon sein eigenes Flickzeug dabei haben. „Das wäre der nächste Schritt“, sagt Hubert Dreschler auf die Frage, ob denn auch ein Automat für Fahrradschläuche und Flickzeug geplant sei. Konkrete Pläne gibt es dafür allerdings nicht.

„Die Reparaturstation ist ein erster Schritt“, sagt der Sprecher der IG-Velo-Gruppe Schopfheim. Ihm schwebt ein weiterer Ausbau der Rad-Infrastruktur am Bahnhof vor: „Schließfächer mit Steckdosen zum Aufladen von E-Bike-Akkus, das wäre schön.“ Zusammen mit den Fahrradboxen, die jenseits der Bahnstrecke in der Bannmattstraße aufgestellt sind, fänden Radler dann in Schopfheim ideale Bedingungen, um ihr Rad am Bahnhof sicher abzustellen und in der Stadt bummeln zu gehen. „Der Standort ist ideal“, sagt Hubert Dreschler.

„Auch Radler, denen zum Beispiel auf dem Radweg an der Wiese eine Panne unterläuft, können die Reparatursäule noch gut erreichen.“ „Es ist gut investiertes Geld“, sagte der Bürgermeister zur Anschaffung der Säule – Kostenpunkt rund 2000 Euro. Dirk Harscher möchte für die IG Velo auch in Zukunft „offene Ohren“ haben und gemeinsam daran arbeiten, Schopfheim Schritt für Schritt fahrradfreundlicher zu machen.