von sk

In den Rathäusern von Maulburg und Hausen wird wegen des Coronavirus‘ der Bürgerservice stark eingeschränkt.

Außerdem werden in den beiden Gemeinden die bereits bekannten Allgemeinverfügungen für Schulen und Kindergärten und die Verbote von Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen wirksam.

Maulburg: Das Rathaus ist seit gestern vorerst bis 20. April für Besucher geschlossen. Bei dringenden Angelegenheiten können sich die Einwohner telefonisch mit den Ansprechpartnern in Verbindung setzen. Termine erfolgen im Einzelfall nach telefonischer Vereinbarung. Weitere Informationen sind auf der Homepage der Gemeinde abrufbar. „Die Gemeinde Maulburg bittet die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für diese außergewöhnlichen Maßnahmen, die in Anbetracht der aktuellen Situation erforderlich sind und dankt hierfür bereits im Voraus“, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde.

Auf Verständnis hofft die Verwaltung auch mit Blick auf die Allgemeinverfügung: Laut Beschluss der Landesregierung sind seit gestern alle Schulen und Kindertageseinrichtungen bis mindestens 19. April zu schließen. Diese Entscheidung gilt auch für die Einrichtungen in Maulburg. „Die Landesentscheidung, eine Notfallbetreuung für Schülerinnen und Schüler bis maximal zur Klassenstufe sechs sicherzustellen, wendet die Gemeinde Maulburg auch für die Kinder in den Kindertageseinrichtungen und der Tagespflege an“, heißt es in der Mitteilung.

Mit einer Allgemeinverfügung über das Verbot von Veranstaltungen folgt die Gemeinde auch der aktualisierten Empfehlung des Landratsamtes. Zunächst befristet bis zum 20. April gilt das Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern – öffentlich wie privat – auf dem gesamten Gebiet der Gemeinde Maulburg. Daher ist der Betrieb der Alemannenhalle und des Hallenbads zunächst bis zu dem befristeten Zeitpunkt am 20. April eingestellt. Auch der Kunstrasenplatz und der Bolzplatz stehen nicht zur Verfügung, teilt die Gemeinde mit.

Hausen: „Aufgrund der engen räumlichen Gegebenheiten im Bürgerbüro sieht es Bürgermeister Bühler als notwendig an, das Rathaus ab sofort zunächst bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr zu schließen“, teilt die Gemeinde mit. Die Mitarbeiter der Verwaltung nehmen während der üblichen Öffnungszeiten die Anliegen der Bürger telefonisch oder schriftlich per Mail oder Fax entgegen.

Zu unaufschiebbaren Angelegenheiten können telefonisch Termine mit den zuständigen Sachbearbeitern vereinbart werden. Auf Anordnung des Bürgermeisters werden alle öffentlichen Gebäude (Schule, Kindergarten, Turn- und Festhalle, Feuerwehrsaal, Hebelhaus) bis einschließlich 19. April für den Schul-, Kindergarten- und Vereinsbetrieb geschlossen.

Auch in der Gemeinde Hausen gilt die Allgemeinverfügung zum Verbot von öffentlichen oder privaten Veranstaltungen und Versammlungen mit einer Teilnehmerzahl von mehr als 50 Personen.