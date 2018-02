Schopfheim Pro Schiene: Fahrplanangebot bleibt

Laut Fahrplankonferenz kommt es nicht zur befürchteten Ausdünnung auf der Wiesentalstrecke

Schopfheim/Hausen/Zell (sk) Fahrgäste der S-Bahn zwischen Zell und Schopfheim können vorerst aufatmen: „Nach der Fahrplankonferenz am 20. Februar besteht Grund zur Hoffnung, dass die vielfach kolportierte Fahrplanausdünnung vom Tisch ist“, sagt Karl Argast aus Zell, Vorsitzender von Pro Schiene Dreiland.Anlass zu dieser Annahme sei eine Aussage der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg. Es gebe keine Fahrplanausdünnung im mittleren und oberen Wiesental, habe deren Vertreter bei der Konferenz diese Woche gesagt. Andererseits bestätigte er aber die Aussage über eine „Überversorgung des Oberen Wiesentals“; Grundlage für diese Einschätzung seien die Bevölkerungszahl und die Fahrgastzahlen, die bei einer Fahrgastzählung erhoben worden sind.

Nach Ansicht des Fahrgastverbands Pro Schiene Dreiland könne die angebliche Überversorgung im Wiesental so aber nicht stehen bleiben. „Im Hinblick auf einen attraktiven Nahverkehr im ländlichen Raum kann es höchstens so sein, das die anderen Regionen unterversorgt sind. Aussagen weiterer Konferenzteilnehmer bestätigen eher diese Ansicht“, teilt Karl Argast mit.

Ebenso interessant sei auch eine allmähliche Änderung in der Argumentation über weitere Haltepunkte entlang der Strecke Basel-Schopfheim-Zell. Zum ersten Mal sei von einer „infrastrukturellen Weiterentwicklung“ gesprochen worden. Gemeint sind in Argasts Augen damit neue Haltepunkte an der S-Bahn. Ebenso sei eine Taktverdichtung etwa bis Schopfheim-Fahrnau erst dann möglich, wenn ein zumindest teilweiser zweigleisiger Ausbau erfolgt ist. „Dies gilt es bei jedweder weiteren Diskussion zu bedenken“, schreibt Argast. Den nicht näher konkretisierten Ausbau auf zwei Gleise habe der Schweizer Bahnbetreiber SBB ins Spiel gebracht. Befürchtungen, die Bahn könne im Streckenabschnitt Schopfheim-Hausen-Zell Züge aus dem Fahrplan nehmen, waren erstmals im November 2017 laut geworden. Hausens Bürgermeister Martin Bühler warnte damals davor, dass als Konsequenzen einer Fahrgastzählung Verbindungen gekürzt oder Gemeinden an den Kosten für den Zugverkehr beteiligt werden.

Die gesamte Strecke der Wiesentalbahn war bei der Zählung in vier Abschnitte aufgeteilt worden: Basel bis Lörrach, Lörrach bis Steinen, Steinen bis Schopfheim und Schopfheim bis Zell. Es war festgestellt worden, dass der Abschnitt zwischen Basel und Steinen noch mehr Zugfahrten vertragen könnte, der letzte Streckenabschnitt zwischen Schopfheim und Zell hingegen mit Fahrten überversorgt sei. „Da bin ich hellhörig geworden. Ich habe die Befürchtung, dass der Takt auf dem Abschnitt von Schopfheim über Hausen nach Zell zurückgefahren wird, wenn das Land mit der SBB wieder in Verhandlungen tritt“, sagte Martin Bühler damals im Gespräch. „Wir hatten das Thema auch schon bei den Spätzügen“, ärgerte er sich damals. Zells Bürgermeister Palme ergänzte: „Das wäre ein verheerendes Signal für den Ländlichen Raum allgemein und für Zell speziell.“ Ob die Ausdünnung ganz vom Tisch ist? Das ist ungewiss. Das Verkehrsministeriums sagte im Dezember, dass die Ausdünnung ohnehin frühestens ab 2020 komme. Erst dann werde das Land mit dem Streckenbetreiber SBB über den weiteren Betrieb neu verhandeln.