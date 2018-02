Schopfheim Pro Curand begründet Pflegestift-Schließung mit Personalmangel

Nach dem Entzug der Betriebserlaubnis für das Pflegestift Dr. Max Picard meldet sich der Betreiber zur Wort. Personal und Bewohner sollen weitervermittelt werden.

Schopfheim (nic) Nachdem das Landratsamt am Donnerstag die Schließung des Pflegestifts Dr. Max Picard im Schopfheimer Bifig zum 31. März wegen „gravierender Mängel“ angekündigt hatte, hat sich nun der Betreiber, die Pro Curand GmbH, in einer Presseerklärung zu Wort gemeldet. Die Schließung des Pflegestifts sei bedingt durch personelle Engpässe, teilt das Unternehmen mit. „Pro Curand bedauert diesen Schritt außerordentlich.“

„Das Wohl der Bewohner stand zu jeder Zeit im Vordergrund“, heißt es in der Mitteilung. Pro Curand unterstütze alle Bewohner und Mitarbeiter bei der Suche nach einem neuen Pflege- beziehungsweise Arbeitsplatz. Die Heimaufsicht des Landratsamts hatte dem Pflegestift aufgrund verschiedener Missstände – darunter bei der Medikamentenabgabe, der Grundpflege, der Behandlungspflege und der Dokumentation – die Betriebsgenehmigung entzogen. „Auch für uns war die Qualität der Pflege im vergangenen Jahr nicht zufriedenstellend. Der Grund war eine nicht immer optimale Personaldecke“, wird nun Pro-Curand-Geschäftsführer Daniel Schuster in der Mitteilung zitiert.

„Wir bedauern diesen Schritt und dass uns die Heimaufsicht nicht mehr Zeit gibt, die Situation zu verbessern.“ Hohe Mitarbeiterfluktuation und der branchenweite Arbeitskräftemangel seien die Ursache für „eine nicht zu jeder Zeit zufriedenstellende Personalsituation“. Pro Curand habe das Team in Schopfheim in den zurückliegenden Monaten jedoch „durch umfangreiche Programme zur Personalgewinnung und -haltung“ stabilisieren können, erklärt Schuster.

Den Mitarbeitern des Pflegestifts wünscht das Unternehmen nun viel Erfolg bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz: „Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken wir von Herzen für die jahrelange engagierte Arbeit und wünschen ihnen viel Erfolg für die Zukunft“, wird Daniel Schuster zitiert. „Wir sind sicher, dass sie in kürzester Zeit eine andere Beschäftigung finden.“ Auch dankt die Geschäftsführung den Bewohnern und deren Angehörigen für das Verständnis für die schwierige Situation. „Wir setzen alles daran, dass sie einen Pflegeplatz in der Nähe erhalten. Hierbei unterstützen wir sie aktiv“, so Schuster. Das Unternehmen werde in Schopfheim allen Verbindlichkeiten und vertraglichen Verpflichtungen weiterhin nachkommen.

Detaillierte Fragen dieser Zeitung beantwortete Pro Curand in der Stellungnahme nicht. So bleibt etwa weiter offen, welche internen Qualitätskontrollen beim Betreiber versagt haben, so dass die Heimaufsicht einschreiten musste. Pro Curand ist ein gemeinnütziger Träger der Altenpflege mit bundesweit 24 Seniorenresidenzen. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass das Pflegestift Dr. Max Picard nach 15 Jahren den Betrieb zum 31. März einstellen muss – laut Auskunft des Landratsamtes endgültig. Es seien gesetzliche Mindeststandards der Pflege wiederholt und dauerhaft nicht erfüllt worden. Eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben der Bewohner besteht nach Kenntnis der Heimaufsicht aktuell nicht, teilte das Landratsamt überdies mit.