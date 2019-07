von Jürgen Scharf

Ihre zweite Auflage erlebt die Schau mit dem metaphorischen Titel, einem Wortspiel aus DNA und Art. Der Name DNArt nimmt aber nicht Bezug auf die menschliche Erbinformation, sondern auf künstlerische Gene und „Baupläne“. Oliver Fauser, Gründer, Kurator und als Lokalmatador Organisator dieses Ausstellungsformats, zeigt expressive Pop-Art-Porträts von Rockstars und weibliche Torsi mit reliefhaft strukturierten Oberflächen.

Körperfragmente in digitaler Serie von Tanja Bürgelin-Arslan. Bilder: Jürgen Scharf | Bild: Jürgen Scharf

Mit neuer Technik in Prints experimentiert er in der Reihe „Digital Series of Women“. Zum Anfassen ist sein „Touch Book“, ein mit transparenter Paste bemaltes bibliophiles Liebhaberobjekt. Die „Story Boxen“ in der Art eines Dioramas erzählen kleine Geschichten in einer Box.

Tanja Bürgelin-Arslan aus Eimeldingen ist Fotografin, Objektemacherin, Grafikdesignerin. Wie vielfältig und zeitgemäß sie arbeitet, zeigen kritische Beiträge zu Facebook mit der Einführung der „Timeline“. Plexiglas und Transparenz symbolisieren die durchsichtigen Daten und den gläsernen Menschen. In installativen Arbeiten, der aus 3200 schimmernden Nägeln und Messingdraht bestehenden „Aura“ oder der symbolhaften Darstellung des „Mammon“ aus Geldmünzen, geht es um das Hinterfragen von Glauben und Gesellschaft. Klare Formen zeichnen ihre Fotoarbeiten aus, etwa die digital kolorierten Fragmente von Rückenakten, die durch den ganzen Farbkreis laufen.

Annette Mewes-Thoms aus Hamburg wohnt am Wasser, und das Wesen des Wassers, die fließende Dynamik inspiriert sie zu Linienbewegungen. Sie vertritt die intuitive, spontane Malerei ohne Plan. Für die Serien „Lines“ beginnt sie mit einer Linie und irgendeiner Farbe, setzt eine nächste dazu. So entsteht ein hochartifizielles Liniengewirr zwischen Verdichtung und Explosion.

John Lennon, ein Pop-Art-Porträt von Oliver Fauser. | Bild: Jürgen Scharf

Aus einer Linie entsteht das Bild, wenn sich die Linie stark verdichtet, wird sie zur Fläche. In diesen Linienschichten treffen sich die grelle Welt von heute mit Neonfarben und die gedeckte, luftigere oder die spielerisch-ornamentale. Irritierende Flimmereffekte und optische Täuschung erinnern an die Op-Art.

Ungewöhnliche Perspektiven

Die in Basel lebende Japanerin Miki Buckland zeigt Schwarzweiß-Aufnahmen von Motiven aus Tokio und anderen Orten. 15 Jahre hat die Fotografin in Tokio gelebt und dort Menschen auf der Straße sowie Architekturen wie den Tokio-Tower abgelichtet: Momentaufnahmen aus ungewöhnlichen Perspektiven.

Die Ausstellung dauert bis 21. Juli, geöffnet Mittwoch, Samstag und Sonntag 14 bis 17 Uhr.