von dsa

Zell (dsa) Nach einem Spiel der A-Jugend der Spielgemeinschaft (SG) Zell-Schönau am Sonntagnachmittag kam es zu einer Rangelei, bei der ein Spieler aus Singen leicht verletzt wurde. Heimische Fans sollen ihn auf dem Zeller Sportplatz zu Boden geworfen, geschlagen und getreten haben. Die Polizei rückte mit drei Streifenwagen an.

Der 18-jährige Spieler vom JFV Singen hat Prellungen und Schürfwunden erlitten und soll kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben, meldete am Montag die Polizei. Das Opfer sei nach der Heimfahrt in Richtung Singen zum Arzt gegangen, wo diese Verletzungen festgestellt wurden.

Vorausgegangen war am Sonntag ab 14.30 Uhr ein Fußballspiel der A-Junioren aus Zell-Schönau gegen die Singener, das die Gastgeber mit 5:3 für sich entschieden. Vier Zuschauer haben danach laut Polizei den Spieler aus Singen zu Boden geschubst und anschließend noch auf diesen eingeschlagen und eingetreten. Ein 19-jähriger Zuschauer wurde als Tatverdächtiger bereits ermittelt. Zwei bis drei weitere Beteiligte werden laut Polizei aber noch gesucht. Der Polizeiposten Oberes Wiesental ermittelt gegen den 19-Jährigen aus dem Umfeld der SG Zell-Schönau wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Einer der Zeugen des A-Jugend-Spiels und der anschließenden Rangelei ist der Vorsitzende des FC Zell, Jürgen Philipp. Er schildert den Vorfall so: „Nach dem Spiel sind die Spieler zu den Kabinen gelaufen. Im Kabinengang kam es zu einem Gedränge, weil dort auch Fans standen, die Schutz vor dem Regen suchten. Ein junger Fan hat den Spieler aus Singen dort zu Boden geworfen. Dann sind mehrere Leute dazwischen gegangen, um die zwei zu trennen“, erzählt Jürgen Philipp. Dass anschließend drei Streifenwagenbesatzungen kamen, habe ihn überrascht – „ich dachte, die Sache hätte sich schon längst geklärt“. Was genau in dem Kabinengang gesagt wurde und ob beziehungsweise wer dort provoziert habe, wisse er nicht.

Als die Streithähne getrennt waren, habe der Singener den 19-jährigen Zuschauer beleidigt und sich auf dessen Herkunftsland bezogen. „Solche Szenen habe ich bei uns noch nie gesehene“, sagt Jürgen Philipp, der selbst alle Jugenden ab der F-Jugend durchlaufen hat. Das Fußballspiel selbst sei unauffällig gewesen, „alles fair, alles im normalen Bereich“. Er bedauert den Vorfall und betont, dass sich die SG-Spieler nichts zu Schulden haben kommen lassen. „Bei den Zuschauern sind wir aber irgendwo machtlos.“ Nun bleibe es abzuwarten, ob der FC Zell eine Geldstrafe vom Südbadischen Fußballverband zu erwarten habe. Dabei könnten die Ermittlungen der Polizei noch eine Rolle spielen. Sie sucht weitere Zeugen des Vorfalls, um den Vorgang zu klären.

Immer wieder kommt es zu verbalen oder tätlichen Auseinandersetzungen zwischen jungen Spielern oder Fans. Erst vergangenen Mittwoch waren zwei Todtnauer Spieler beim FSV Rheinfelden abseits des Platzes in eine Schlägerei verwickelt worden. Grund seien vermutlich Provokationen während des Spiels gewesen, so die Polizei. Zwei Todtnauer wurden verletzt, einer kam ins Krankenhaus.