Schopfheim Polizei warnt: Betrüger gibt sich am Telefon als Kripobeamter aus

Polizei warnt: Betrüger gibt sich am Telefon als Kripobeamter aus

Nach einem erneuten Betrugsversuch am Telefon durch einen falschen Kripobeamten mahnt die Polizei zur Vorsicht.

In einem weiteren Fall entging eine 74-jährige Bürgerin nur knapp einem großen finanziellen Schaden. Auch sie wurde in den zurückliegenden Tagen, zuletzt am Mittwochnachmittag, von einem Betrüger mehrmals angerufen.

Der Mann gab sich am Telefon als Kripobeamter bzw. als Beamter von Interpol aus. Er warnte sie vor einer rumänischen Bande, die versuchen könnte, sie auszurauben.

Außerdem fragte der Unbekannte die Angerufene aus und erkundigte sich nach vorhandenen Wertsachen und Bargeld. Dieses würde er in den nächsten Tagen bei ihr abholen und verwahren. Die Frau war drauf und dran, dem Anrufer ihre Ersparnisse zu geben. Sie wurde erst nachdenklich, als sie in ihrem Freundeskreis über die polizeilichen Warnhinweise in der Zeitung sprechen hörte.

Die 74-Jährige kaufte sich danach eine Zeitung, las den Polizeibericht und schaltete anschließend das Polizeirevier Schopfheim ein.

In Anbetracht der derzeit gehäuft vorkommenden Anrufe mahnt die Polizei zur besonderen Vorsicht. Um nicht Opfer von Telefonbetrügern zu werden, sollten folgende Tipps beherzigt werden: