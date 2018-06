Schopfheim Pilotprojekt gegen Motorradlärm

Vorausgesetzt, der Gemeinderat stimmt zu, könnte Gersbach eine Lärmdisplay-Anlage erhalten. Die Kosten für die Stadt liegen bei 10 000 Euro.

Schopfheim-Gersbach – Der Ausschuss für Bau, Umwelt und Technik befasst sich in seiner Sitzung am Montag, 11. Juni, um 19 Uhr im Rathaussaal unter anerem mit der Überlegung, ein sogenanntes Lärmdisplay an der Kreisstraße 6352 bei Schopfheim-Gersbach anzubringen.

Die Stadt hatte beim Landratsamt Lörrach Bedarf für die Aufstellung einer Motorradlärm-Displayanlage angemeldet. Um das Lärmdisplay in Betrieb nehmen zu können, müsste sich die Stadt an den Kosten des Landkreises Lörrach für die Anschaffung einer Motorradlärm-Displayanlage anteilig mit 10 000 Euro beteiligen, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Bereits im Oktober 2017 hatte der Gemeinderat beschlossen, dass Lärmmessungen an der Kreisstraße 6352 in den Ortsteilen Kürnberg, Gersbach-Schlechtbach und an der Dossenbacher Landstraße beim Wohngebiet Altig von einem Fachbüro vorgenommen werden sollen. Die Verwaltung hatte seinerzeit darauf verwiesen, dass beim Landratsamt Lörrach (Straßenverkehrsbehörde) der Bedarf für eine Motorradlärm-Displayanlage für die K 6352 angemeldet worden sei.

Lärmdisplay-Anlage: Das System der Lärmdisplay-Anlage setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Die technische Einrichtung erfasst den vorbeifahrenden Verkehr und gleicht ihn mit der zulässigen Geschwindigkeit und Lärmbelastung ab. Um eine dynamische Anzeige zu erhalten, gehört zur Anlage noch eine Displayanzeige, die etwa 70 bis 100 Meter von der Messeinrichtung entfernt errichtet wird. Die Messeinheit und die Displayanlage kommunizieren über Bluetooth, weshalb zwischen beiden Sichtkontakt bestehen muss, heißt es in der Vorlage. Die Daten der Messeinrichtung werden einmal täglich übermittelt.

„Die Ausrichtung zwischen der Messeinheit und der Displayanlage muss genau justiert werden und stellt den schwierigsten Teil der Anlage dar“, heißt es in der Beschreibung. Und weiter: „Dieses dynamische System erzielt dadurch die Wirkung, dass der Fahrzeugführer direkt angesprochen und auf sein Fehlverhalten hingewiesen wird. Mit ihm wird in eine Art Kommunikation getreten.“

Zum Standort: Es gab einen Vor-Ort-Termin der Stadtverwaltung mit Vertretern des Landkreises, einem Vertreter der Herstellerfirma und den Ortsvorstehern aus Kürnberg und Gersbach. Die vom Ortsvorsteher vorgeschlagenen Standorte im Ortsteil Kürnberg wurden vom Firmenvertreter als ungeeignet oder nicht empfehlenswert eingestuft, teilt die Verwaltung mit. Auch in Schlechtbach sei von der Aufstellung eines Displays abgeraten worden. Der Grund: Wegen der nur wenigen Häuser werden diese von Motorradfahrern kaum als Ortschaft wahrgenommen. Bevor es zu einer Verhaltensänderung kommen kann, sei das Ortsende erreicht. Für Kürnberg und Schlechtbach schlägt der Kreis die Anschaffung von Hinweisschildern vor wie „Bitte Ruhe“ oder „Wir leben hier“. Der Landkreis würde den betroffenen Ortschaften während der Motorradsaison eine gewisse Anzahl Schilder unentgeltlich zur Verfügung stellen. Sie müssten von den Kommunen innerörtlich selbst aufgestellt werden. In Gersbach erscheine das Aufstellen einer Display-Anlage als sinnvoll. In der Wehratalstraße biete sich die Errichtung einer Anlage an. Hier befinde man sich inmitten einer geschlossenen Bebauung und könne bei den Verkehrsteilnehmern Einsicht erzeugen.

Pilotprojekt: „Bei der Anschaffung einer Motorradlärm-Displayanlage handelt es sich um ein Pilotprojekt des Landkreises Lörrach, das gemeinsam mit den von Motorradlärm betroffenen Städten und Gemeinden umgesetzt werden soll." Die Anschaffungskosten liegen bei rund 16 000 Euro.

„Bei der Anschaffung einer Motorradlärm-Displayanlage handelt es sich um ein Pilotprojekt des Landkreises Lörrach, das gemeinsam mit den von Motorradlärm betroffenen Städten und Gemeinden umgesetzt werden soll.“ Die Anschaffungskosten liegen bei rund 16 000 Euro. Hinweis: Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass der Gemeinderat der Stadt Todtnau, für die ebenfalls eine Motorradlärm-Display-Anlage für die Strecke von Todtnau über Präg zum Hochkopf vorgesehen war, eine finanzielle Beteiligung mit der Begründung abgelehnt hat, dass es sich bei der Verkehrsüberwachung an Landstraßen um die Aufgabe des Landkreises handele und somit auch eine solche Anschaffung in die Zuständigkeit des Landkreises falle.

Die Schopfheimer Verwaltung empfiehlt dem Gemeinderat, sich für eine Motorradlärm-Displayanlage auszusprechen und sich die Kosten mit dem Landkreis zu teilen.