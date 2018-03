Schopfheim Pflegestifts Dr. Max Picard: Solidarität mit den Bewohnern

Infoveranstaltung zu Heimschließung im Bifig gut besucht. Georg-Reinhardt-Haus hilft mit Personal. Bürger sind empört über Pro Curand

Schopfheim – Groß war am Mittwochabend das Interesse der Bevölkerung bei einem Treffen zur angekündigten Schließung des Pflegestifts Dr. Max Picard im Bifig. Geklärt werden sollte bei der Veranstaltung wie es nun weitergehen kann, nachdem der Betreiber, die Pro Curand GmbH, die vorzeitige Schließung des Heims zum 31. März angekündigt hat. Zuvor hatte das Landratsamt dem Heim die Betriebserlaubnis zum 31. Juli aufgrund zahlreicher Mängel entzogen (wir haben berichtet).

Bei dem von Monika Rotzler aus Hausen organisierten Infotreffen waren auch zwei Vertreterinnen des Landratsamtes Lörrach sowie Schopfheims Bürgermeister Christof Nitz vor Ort, um sich den Fragen der Heimbewohner mit ihren Angehörigen zu stellen. Dabei machten Fachbereichsleiterin Bettina Bouchner und Daniela Gempler von der Heimaufsicht des Landratsamtes Lörrach unmissverständlich deutlich, dass der Entzug der Betriebserlaubnis als letztes Mittel unausweichlich gewesen sei. Bei mehreren Begehungen seit 2016 seien sowohl strukturelle als auch pflegerische Probleme erkannt und in einem Maßnahmenkatalog 2017 an den Betreiber weitergegeben worden. Verbesserungen habe es indes nicht gegeben. Die Heimaufsicht des Landratsamtes und Schopfheims Bürgermeister Christof Nitz seien bemüht, für die Bewohner und deren Angehörige Hilfestellung bei der schnellstmöglichen Vermittlung eines neuen Heimplatzes zu leisten.

Von anfangs 49 Bewohnern sind im Moment 35 Heimbewohner hier untergebracht. Nur wenn im äußersten Notfall für einen Bewohner kein Ersatzplatz gefunden werden könne, stehe nach dem Gesetz (WBVG) der Betreiber Pro Curand GmbH in der Pflicht. Dies bedeute aber nicht, dass die Suche nach einem neuen Heimplatz hinausgezögert werden dürfe, machte Bettina Bouchner explizit klar.

Er sei über die Nachricht von der Schließung des Pflegestifts geschockt gewesen, erklärte Bürgermeister Christof Nitz. Wohl wissend, dass der Einfluss der Kommune in diesem Falle nur gering sei, habe er sich um eine erträgliche Übergangslösung bemüht. So habe sich Martin Mybes, der Geschäftsführer des Georg-Reinhardt-Hauses in Schopfheim, bereit erklärt, zumindest bis zum 30. April wegen der personellen Engpässe beim Pflegestift mit Fachkräften aus dem Georg-Reinhardt-Haus auszuhelfen. Er wisse, was er da seinem Pflegeteam an Mehrarbeit zumute und sei deshalb für das Verständnis und das Solidarverhalten seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr dankbar, so Martin Mybes. Man werde Management- und Leitungsfunktionen sowie Pflegedienste übernehmen, die Versorgung mit Essen und frischer Wäsche sicherstellen, um einen geordneten Übergang der Bewohner in andere Einrichtungen zu gewährleisten. Ein Zuhörer nannte es eine Unverschämtheit, dass die Geschäftsführung von Pro Curand wegen eigens verschuldeter Missstände nun dem Landratsamt den Schwarzen Peter zuschieben wolle.

Eine weitere Besucherin wollte klarstellen, dass die Mängel in der Behandlungspflege nicht dem engagierten Pflegepersonal im Pflegestifts Dr. Max Picard, sondern ausschließlich den innerhalb von zwei Jahren mehrmals wechselnden Heimleitungen anzulasten seien. Ein Zuhörer wollte wissen, ob die Aushilfe mit Personal des Georg-Reinhardt-Hauses rechtlich abgesichert sei. Dies sei mit den Verantwortlichen von Pro Curand abgesprochen, wurde ihm versichert. Auch die von Pro Curand ausgesprochenen Kündigungen für die Bewohner kamen am Mittwochabend zur Sprache. Weil diese nicht fristgerecht seien, empfahl ihnen Bettina Bouchner vom Landratsamt, Widerspruch einzulegen. Eine Kündigung sei nur wirksam, wenn sie bis zum Dritten eines Monats für das Ende des Folgemonats ausgesprochen worden sei.

Am Ende der Veranstaltung machte Schopfheims Bürgermeister Christof Nitz noch einmal mit Nachdruck deutlich: „Wir werden alles Mögliche unternehmen, um keinen Bewohner im Regen stehen zu lassen.“