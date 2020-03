von Gabriele Rasenberger

In ganz Schopfheim sind wieder Wahlplakate zu sehen. Allerdings geht es hier um keine parteipolitische Wahl, sondern um die Pfarrgemeinderatswahlen im Erzbistum. Am Wochenende 21./22. März wird jeweils eine Stunde vor und nach den Gottesdiensten in der Kirchengemeinde/Seelsorgeeinheit (SE) gewählt.

Stimmberechtigt sind alle Katholiken ab 18 Jahren. Diese haben vom Erzbistum Wahlunterlagen zugesendet bekommen. Darauf steht unter anderem, in welcher SE man wählen darf. Für die SE Mittleres Wiesental gibt es drei Stimmbezirke: Schopfheim; Steinen-Höllstein mit Maulburg und vorderem Kleinen Wiesental sowie Hausen mit dem mittleren und hinteren Kleinen Wiesental. Insgesamt können 18 Personen gewählt werden, jedoch pro Stimmbezirk nur eine bestimmte Anzahl. Leider haben sich im Mittleren Wiesental nur 16 Personen zur Verfügung gestellt. Aber das Wahlrecht sieht vor, dass man zusätzliche Namen nennen kann. Dabei darf jedoch die Anzahl der Personen, die pro Stimmbezirk gewählt werden, nicht überschritten werden. Ein Beispiel: Für Hausen gibt es zwei Kandidaten. Doch kann man fünf Stimmen abgeben. Daher können noch drei weitere Personen aus diesem Bezirk benannt werden. Wichtig: Jeder Kandidat darf nur eine Stimme bekommen. Was macht der Pfarrgemeinderat? Wer im Pfarrgemeinderat (PGR) mitarbeitet, kann über das kirchenpolitische Geschehen „Pastoral 2030“ mitbestimmen. Denn es wird „gravierende Änderungen“ geben, sagt Pfarrgemeinderatsvorsitzender Ewald Schulz. Es wird eine Großpfarrei geben, die wahrscheinlich so groß ist wie das jetzige Dekanat Wiesental. Der PGR als politisches Gremium vor Ort hat Mitspracherecht. Da der PGR also großen Einfluss hat, ist dies ein Argument, warum sich die Verantwortlichen eine möglichst hohe Wahlbeteiligung wünschen. „Wir bitten alle Mitglieder der Kirchengemeinde um ihre Stimme“, sagt Irmgard Michalek, die Vorsitzende des Wahlausschusses. Je höher die Wahlbeteiligung, desto besser sei man kirchenpolitisch vertreten. Es gibt jedoch noch einen Grund, warum die SE groß an die Öffentlichkeit geht. Sie möchte zeigen, dass sie auch selbst eine Größe ist.

Termine: Am Wochenende 14./15. März werden die Kandidaten vorgestellt. In Maulburg und Schopfheim wird dies nach der Heiligen Messe sein, in Hausen vor Beginn des Gottesdienstes.