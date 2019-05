von Stefan Ammann

Schopfheim – Sie sehen ein bisschen aus wie eine Mischung aus Rollschuhen und einer Harley-Davidson. Paloma Wich hat sich die ungewöhnliche Schuh-Kreation ausgedacht und umgesetzt. Mit ihrem verrückten „Schuh-Werk“ hat die Schuhmacherin und Nachwuchsdesignerin aus Schopfheim beim „Crazy Shoe Award“ in Wien die Konkurrenz abgehängt und den ersten Platz erobert.

„Ich schaue mir öfters Harley-Davidson-Motorräder an, aber mit 1,60 Metern wär ich wohl zu klein für so eine Maschine. Da hab ich mir gedacht: Dann schaff ich mir halt die Räder unter die Schuhe“, erklärt Paloma Wich. Ein Motorrad hat die Nachwuchsdesignerin übrigens noch nicht. „Aber vielleicht hole ich den Motorradführerschein ja noch nach“, sagt sie schmunzelnd.

Für ihr Design-Stück hat die Schuhmacherin auf einer orangen Stiefelette schwarze Fransen aus Ziegenleder montiert. Die Stahlräder hat ein Schmiede-Lehrling nach ihrer Vorlage geschaffen. „Zuerst wollte ich eigentlich Plexiglas für die Räder verwenden, aber dann habe ich mich doch für die Harley-Davidson-Optik aus Stahl entschieden“, sagt die Schuhmacherin. Stahl hat natürlich auch sein Gewicht. Rund drei Kilo wiegt jeder Schuh. Kann man so ein Kunstwerk überhaupt an den Füßen tragen?

„Man kann die durchaus tragen, aber am besten nicht so lange, irgendwann ist das Gewicht zu spüren“, sagt Paloma Wich. Die Jury beim internationalen „Crazy Shoe Award“ konnte sie mit ihren Motorrad-Schuhen jedenfalls voll überzeugen (siehe BZ-Infobox). Für den ersten Platz durfte sie auch 1500 Euro Preisgeld mit nach Hause nehmen. Die ausgefallenen Stiefeletten sind jetzt ein Jahr lang im Schuhmuseum in Wien ausgestellt.

Entstanden ist das Design-Werk in Pirmasens am Rand des Pfälzerwalds – dem Mekka der Schuh- und Lederindustrie, wo sich die 25-Jährige zurzeit an der Deutschen Schuhfachschule zur Schuhtechnikerin weiterbilden lässt.

Paloma Wich ist in Schopfheim aufgewachsen und hat hier die Waldorfschule besucht. Durch ihren Cousin, der Orthopädie-Schumacher ist, kam sie mit der Materie in Berührung. In Schopfheim gab es für sie aber keine Lehrmöglichkeit, deshalb zog es sie nach Frankfurt an den Main. Dort lernte sie dann drei Jahre lang das Schuhmacherhandwerk von der Pike auf und sammelte erste Berufserfahrungen.

Wenn sie in einem Jahr mit der Schuhfachschule fertig ist, will Paloma Wich auf jeden Fall dem Schuhhandwerk treu bleiben – vielleicht als Designerin in einer Firma oder als Selbstständige. „Ich kann mir jedenfalls sehr gut vorstellen, später Schuhe zu machen, die etwas anders sind als der Durchschnitt“, verrät sie. Mit so viel Kreativität und dem internationalen Preis in der Tasche dürften der Schopfheimer Nachwuchsdesignerin alle Türen in der Schuh-Welt offen stehen.