von Jürgen Scharf

Was beim dritten Konzert des Schopfheimer Orgelsommers in der Stadtkirche auf den ersten Blick wie ein „buntes Programm“ aussah, das mit dem bewährten Dietrich Buxtehude begann, erwies sich als ein Programm der Entdeckungen. Der in London lebende Australier Travis Baker zeigte keine Angst vor zeitgenössischen Orgelwerken.

So nahm er sich erfreulicherweise Paul Hindemiths 1937 entstandener zweiter Sonate an, die heute nur noch selten erklingt. Das knappe, klassizistische Stück kommt überraschend heiter, locker, sanft und alles andere als sperrig daher. Baker interpretierte es mit Stilgefühl für das richtige Tempo und die Registerauswahl. Auch Standardwerke wie Mendelssohns zweite Sonate hatten virtuose und zügige Gangart. Und dass für einmal kein Bach im Programm auftauchte, war auch ungewöhnlich.

Wie sehr Travis Baker ein dynamischer, agiler Spieler ist, der sich voll ins Instrument und in die Musik hineinkniet, verriet auch seine farbenreiche Darstellung französischer Orgelromantik eines César Franck (Pastorale), die ja öfter in Orgelrecitalen erscheint. Neuland betraten der Interpret und die Zuhörer in Peter Racine Frickers farbigen, charakteristischen „Five short pieces“. Die Miniaturen des britisch-amerikanischen Komponisten registrierte Baker sehr abwechslungsreich, die „Meditation“ mit schwebenden Klängen, das satztechnisch raffinierte „Varied Ostinato“ sehr variabel.

Furioser Tanz auf der Orgel

Höhepunkt seines Orgelrecitals war „Salamanca„ des Schweizers Guy Bovet, der an der Basler Musikhochschule und 20 Jahre an der Universität in Salamanca spanische Orgelmusik unterrichtete – ein furioser Tanz auf der Orgel. Baker verausgabt sich bei diesem wirbelnden Volkstanz mit Kastagnettenklang im Bass voller Rhythmusgefühl und Körperseinsatz.

Der Schopfheimer Orgelsommer geht am Donnerstag, 18. Juli, 20 Uhr, mit dem Gastspiel von Agnes Kosmecka (Polen) weiter.