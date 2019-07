von Roswitha Frey

Schopfheim – Am morgigen Donnerstag startet der internationale Orgelsommer in Schopfheim. Auch für die aktuelle Ausgabe dieser beliebten Reihe hat Kirchenmusikdirektor Christoph Bogon wieder Gastorganisten aus verschiedenen Ländern eingeladen. Von Bach bis Jazz bieten die vier Interpreten bis zum 25. Juli ein reichhaltiges Repertoire an den beiden Orgeln der Evangelischen Stadtkirche.

Sehr bewährt habe sich laut Veranstalter Bogon die Zusammenarbeit mit der Internationalen Orgelwoche „Musica Sacra“ Nürnberg, die seit gut 15 Jahren besteht. Regelmäßig kommen die Orgelfreunde in der Markgrafenstadt in den Genuss, die Preisträger dieses renommierten Orgelwettbewerbs zu hören. „Das garantiert uns, dass wir herausragende und hochkarätige Organisten hier erleben können“, weiß Bogon diese Preisträgerkonzerte zu schätzen.

Zum Auftakt am Donnerstag, 4. Juli, 20 Uhr, sitzt Sebastian Heindl aus Leipzig an den Spieltischen der Schuke- und Voit-Orgel. Heindl, mehrfacher Bundespreisträger von Jugend musiziert und Kirchenmusikstudent an der Leipziger Musikhochschule, hatte im vorigen Jahr beim Internationalen Nürnberger Wettbewerb den dritten Preis, den Publikumspreis und den Max-Reger-Preis erhalten. Spielen wird er Werke von Bach, Brahms sowie eigene Improvisationen, was eine Spezialität und ein Schwerpunkt des preisgekrönten jungen Organisten ist.

Nur zwei Tage später, am 6. Juli, dürfen die Besucher bei der zwölften Orgelnacht wieder zu einem ebenso gemütlichen wie spannenden Spaziergang zu drei Kirchen in der Kernstadt aufbrechen. Der Orgelbummel startet um 20 Uhr in der Alten Kirche St. Michael, wo Dieter Lämmlin an den historischen Orgeln von Merklin und Stein ein passendes Recital mit Werken aus der Komponisten-Dynastie Bach gestaltet. „Ein Bachsches Familientreffen“ nennt der Organist, der sich glänzend mit historischen Orgeln auskennt, diese Auswahl, die nicht nur Übervater Johann Sebastian Bach in den Fokus rückt. Um 21 Uhr erwartet dann Andreas Mölder die Orgelnacht-Flaneure in der katholischen Kirche St. Bernhard mit einem reizvollen Programm von Bach bis Mozart und Schumann.

Ohne Bach geht es auch bei Christoph Bogon nicht, der ab 22 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche wieder alle Register zieht. Bogon hat einen Beitrag zum 175. Geburtstag des großen französischen Orgelsinfonikers Charles-Marie Widor vorbereitet. Er spielt aber nicht die berühmte Toccata aus Widors fünfter Sinfonie, sondern zwei Sätze aus der sechsten Orgelsinfonie. Auch Mendelssohn findet sich in Bogons Auswahl, weil dessen Musik so gut auf die romantische Voit-Orgel passt. Das Finale gestalten alle drei Organisten zusammen. Drei Kirchen, fünf Orgeln, drei Organisten, dazwischen kleine Stärkungen auf dem Weg: ein rundes Orgel-Vergnügen.

Fortgesetzt wird der Orgelsommer dann immer donnerstags mit den Gastinterpreten. Zum dritten Mal ist Travis Baker aus London zu Gast. „Da hat sich eine richtige Freundschaft und ein schöner Austausch entwickelt“, erzählt Bogon. Auf der Programmliste des gebürtigen Australiers stehen am 11. Juli Namen wie Buxtehude und Mendelssohn. Bogon, der seinen Gastorganisten freie Hand in der Programmgestaltung lässt, hofft, dass der in England lebende Baker auch ein Stück eines englischen Komponisten im Notengepäck hat.

Zum ersten Mal in Schopfheim gastiert am 18. Juli die polnische Organistin Agnes Kosmecka, die Werke von Bach, Max Reger und Vierne spielt. Die Organistin aus Poznan hatte sich bei Bogon beworben und einen so überzeugenden Eindruck hinterlassen, dass er sie eingeladen hat. „Es ist mir wichtig, dass wir auch immer wieder neue Organistinnen und Organisten vorstellen können“, so Bogon über dieses neue Gesicht im Orgelsommer.

Schon bestens eingeführt beim hiesigen Kirchenmusikpublikum ist Jörn Bartels aus Emmendingen, der bereits mehrfach im Duo mit der Geigerin Ines Then Berg hier aufgetreten ist. Am 25. Juli beschließt der Organist und Kantor mit einem besonderen Solo-Abend den Orgelsommer. Unter dem Titel „Swinging Pipes“ bringt Bartels Jazz, Beschwingtes und rhythmisch Vitales auf der Orgel. So einen Jazz-Abend gab es bis dato noch nie im Orgelsommer, es wird also eine Premiere mit swingenden und jazzigen Klängen.