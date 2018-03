Schopfheim Oberfeld: Kita bauen und Bolzplatz erhalten

Der Gemeinderat befürwortet mehrheitlich Bau eines Kindergartens. Restliche Fläche aber soll nicht angetastet werden.

Schopfheim – Die Partie um den Bolzplatz im Oberfeld ist entschieden: Der Gemeinderat hat den Bau eines viergruppigen Kindergartens mit den Stimmen von CDU, SPD und Freien Wählern befürwortet. Grüne und Unabhängige votierten dagegen. Ausdrücklich versicherten Fraktionssprecher und die Stadtverwaltung in der Sitzung, dass nur der Kindergarten gebaut, die – dann immer noch sehr große – Restfläche hingegen nicht angetastet werde.

Eng wurde es erwartungsgemäß am Montagabend im Rathaussaal angesichts zahlreicher Besucher – in der Mehrheit Bürgerinnen und Bürger, die für den Erhalt des Bolzplatzes ein Zeichen setzen wollten, auch mit Transparenten („Hände weg vom Bolzplatz“). Allerdings war auch eine Gruppe Befürworter anwesend, darunter mehrere Eltern mit kleinen Kindern. Keine enge, sondern eine klare Sache hingegen war die Abstimmung im Ratsrund. Die Fraktionen CDU, SPD und Freie Wähler stimmten geschlossen für den Vorschlag der Stadtverwaltung, auf einer Teilfläche den Kindergarten zu bauen, nur die Unabhängigen und die Grünen stimmten dagegen. Ein Vertagungsantrag wurde nicht gestellt.

Der Abstimmung vorausgegangen waren Wortmeldungen in der Bürgerfragestunde, Erläuterungen der Verwaltung und Redebeiträge der Fraktionsvertreter, aus denen doch deutlich hervorging, dass die teils hochemotionale Debatte in den vergangenen Tagen nicht spurlos an den Gemeinderäten vorbeigangen war. Heidi Malnati (CDU) beklagte die Art, wie Gemeinderäte teilweise „persönlich angegangen“ worden seien. Bürgermeister Christof Nitz wies darauf hin, dass der Stadtverwaltung bewusst gewesen sei, dass der Oberfeld-Bolzplatz „ein heißes Thema ist.“ Daher gebe es auch noch keine fertige Planung. Stattdessen ging es an diesen Abend einfach um die Grundsatzfrage, ob der Gemeinderat gewillt ist, diese Fläche – genauer gesagt 22 Prozent des mehr als 7300 Quadratmeter großen Areals – für einen Kindergarten zur Verfügung zu stellen. Die Gründe dafür legte Jürgen Sänger (Leiter Fachbereich Bürgerservice und Ordnung) nochmals dar. Da ist zum einen der dringliche Bedarf an zusätzlichen Kindergarten-Plätzen: Dieses Jahr fehlen 121 Plätze, im nächsten Jahr 129. Und das, obwohl die Stadt erst vergangenes Jahr einen neuen Kindergarten in Langenau gebaut sowie eine zweite Waldkindergarten-Gruppe und einen Naturkindergarten beim Bremt eingerichtet hat. Auch Nitz wies auf diese Anstrengungen hin. Der Vorwurf, die Stadt hätte nicht auf die Entwicklung reagiert, sei also falsch, so Nitz.

Zum anderen zeigte Sänger anhand einer Übersicht der vorhandenen Kindergärten auf, dass sich der Standort Oberfeld anbietet, weil hier im Gegensatz zu anderen Stadtgebieten in einem doch etwas größeren Radius kein Kindergarten vorhanden ist – aber dafür in nächster Nähe (speziell ehemaliges Rietschle-Areal) neue Wohnbaugebiete entstehen. Auch erläuterte Sänger, welche Alternativen geprüft wurden. Jedoch habe keine davon vergleichbare Qualität wie der Oberfeld-Bolzplatz. Sei es, weil die Flächen nicht ausreichen oder sich dort Bauvorhaben nicht schnell genug umsetzen lassen würden. Explizit ging Nitz auch auf die von der „Pro Oberfeld-Bolzplatz“-BI zusätzlich vorgeschlagene Fläche Kulturfabrik-Areal ein.

„Das Gelände dort ist nicht in unserer Hand.“ Wie Nitz wiesen mehrere Fraktionssprecher darauf hin, dass nur ein kleiner Teil des Geländes in Anspruch genommen werden soll. Die Restfläche, also der Bereich, wo gekickt wird, soll nicht angetastet werden. Nitz: „Der Bolzplatz selbst bleibt, wie er ist“. Nitz berichtete ferner auf Nachfrage von Bernd Müller (Grüne), dass zwar denkbar sei, dass die Christliche Schule dort die Trägerschaft des Kindergartens übernimmt: „Es gibt da Gespräche.“ Weder aber würde dann das Areal veräußert, noch habe die Schule ein Interesse daran, auf dem Areal ein Schulgebäude zu errichten. Die Schule wolle sich zwar vergrößern und neu bauen – doch nicht an dieser Stelle.