von Marlies Jung-Knoblich

Schopfheim-Wiechs – Feuer, Wasser und sehr viel Action – auf den Wagen der Wiechser Buurefasnacht ist mehr los, als man das von anderen Umzügen kennt. Dorfgeschichten, und nur sie, werden hier närrisch ausgespielt, und es geht derb dabei zu. Die Zuschauer am Wegesrand werden da durchaus mit einbezogen.

Wer den Schaden hat: Ein Lehrling entsorgte versehentlich drei volle Farbeimer. Die „Spende“ kam auf der Mülldeponie gut an. | Bild: Jung-Knoblich

„Feuer, Mehl und Wasser sind die Themen auf den Wagen“, schmunzelte Fritz Streule, Präsident der Wiechser Buurefasnacht (WiBuFa). Nach zweijähriger Zwangspause wegen des Hallenneubaus gab es endlich wieder einen bunten Fasnachtsumzug. Und der ist in Schopfheims Stadtteil Wiechs wegen seiner Wagen stets etwas Besonderes. Anders als bei den Fasnächtlern in der Stadt werden hier keine Geschehnisse aus der Politik in Nah und Fern aufgegriffen, sondern ausschließlich Dorfgeschichten. Die kleinen und größeren Missgeschicke der Dorfbewohner werden auf den Wagen köstlich ausgespielt. Die Zuschauer laufen durchaus Gefahr, nass oder auch mit Mehl bestäubt zu werden. Sehr drastisch und manchmal sogar halsbrecherisch sind die Vorführungen der jungen Leute, die die Wagen bauen. Dazu verfasst Buurefasnächtler Lothar Gisin den passenden Text für die Schnitzelbank. Und das seit 1981, wie er anmerkte.

Die Wiechser Buurefasnacht gibt es seit 1952. Seit 68 Jahren werden dafür auch Wagen gebaut und es wird stets ein Prinz gekürt, erklärte Fritz Streule. Für den Wagenbau haben die Buurefasnächtler eigens einen Schopf gebaut, der Platz für sieben Wagen hat. Die Dorfgeschichten sprechen sich schnell herum – und die lustigsten werden mit spitzer Narrenfeder notiert. „Chömmet mir bloß nit mit Schadenersatz – es gibt nämlich keinen“, warnte Präsident Streule lachend, bevor die vier Wagen Halt vorm Podium des Präsidiums machten und das Spektakel begann. Insgesamt vierzehn Gruppen beteiligten sich am bunten WiBuFa-Umzug. Schon da war viel fürs Auge geboten.

„Wasser marsch“ hieß es an Weihnachten, als ein Pärchen Freunde eingeladen hatte und das Geschenkpapier Bekanntschaft mit der Kerze machte. Im Nu war ein Feuer entfacht, die Aufregung groß. Nur gut, dass das Missgeschick im Haus des stellvertretenden Feuerwehrkommandanten stattfand, der beherzt den Brauseschlauch des Spülbeckens packt und das Feuer löscht. Platschnass waren allerdings auch die Gäste – und so mancher, der am Wegesrand stand. Ein Fasnachtsfan hatte einen Regenschirm dabei. Er brauchte ihn nicht nur einmal.

Platschnass wurden auch Freunde, die eine Kanutour unternahmen. Und dann ging auch noch das Zelt in Flammen auf, weil der Wind eine Kerze umgeblasen hatte. Auch auf dem Wagen, der dazu entstanden war, ging es folglich hoch her. Blöd auch, dass ein Lehrling die Anweisung des Chefs befolgte und Gerümpel auf die Wiesleter Mülldeponie brachte, leider aber auch drei Eimer mit frischer Farbe entsorgte. Das Malheur fiel auf, eine Rettungsaktion aber kam zu spät. Die frische Farbe war auf der Deponie sofort verwendet worden, um das „Wooghüüsli“ und das Bürogebäude zu streichen.

Pech hatte auch ein Wiechser, der volljährig wurde und mit Freunden nach Mallorca flog. Es wurde kräftig gefeiert. Fast wäre aus dem Rückflug nichts geworden, weil er seinen Ausweis nicht finden konnte. Kein Ausweis, kein Einchecken, ganz klar. Das Krankenkassenkärtle mit Bild und Namen half am Ende weiter. Solche und andere Geschichten sind es, die den Wiechser Narren das Futter liefern.