Kultur Noten aus der Schatztruhe Vivaldis erklingen beim Konzert von vier Barocksolisten in Schopfheim

Eine absolute Neuheit in der Schopfheimer Reihe Klassik im Krafft-Areal ist Barockmusik. Virtuose Barocksolisten brillieren beim Konzert.

Bisher war der Schopfheimer Kammermusikzyklus, wie der Titel schon sagt, auf Klassik und Romantik ausgerichtet. Dass aber Barock „zieht“, zeigten die vier Barocksolisten beim Stiftungskonzert der Anneliese Benner-Krafft-Stiftung mit englischer, italienischer und deutscher Kammermusik der Barockzeit. Mit Raphael Alpermann saß ein ausgewiesener Barockexperte, Mitglied der Akademie für Alte Musik Berlin, am Cembalo.

Auch die Streicher hatten sich auf die historisch informierte Seite geschlagen und sich auf barock umgestellt. Geiger Daniel Gaede, ehemaliger Konzertmeister der Wiener Philharmoniker, und Johanna Staemmler an der zweiten Violine hatten ihre Streichinstrumente zwar nicht mit Darmsaiten bespannt, aber zum Barockbogen gegriffen.

Das Instrument von Aleke Alpermann hatte keinen Stachel, aber nicht, weil es ein Barockcello war, sondern, weil man so den Einsatz historischer Spielpraxis wie die barocke Bogenführung besser handhaben kann. Da die Streicher auch kein oder nur wenig Vibrato einsetzten, konnten die klanglichen Spezifika bei Bach (Sonaten), Händel (Triosonate), Stradella (Sinfonia) oder Vivaldi (Variationen) prägnant herausgearbeitet und die Stücke annähernd im Klanggewand ihrer Entstehungszeit aufgeführt werden.

In den fulminanten Violinsonaten von Bach oder in Vivaldis immer wieder faszinierenden Variationen über den Hit „La Follia“ für zwei Violinen lässt sich erahnen, welches erstaunliche Virtuosentum damals zur Barockzeit herrschte. Die Interpreten ließen dieses Virtuosentum wieder aufleben.

Das war für das Publikum höchst eindrucksvoll, denn die Geigen klangen voll und warm, vor allem äußerst differenziert. Zudem wurde mit viel Witz, fetzig, ungemein frisch und farbig gespielt. So hört man dies nicht oft. Die Freude am Klang, am Rhythmus, an den instrumentalen Effekten wurde hör- und sichtbar durch die Spielfreude, die Akkuratesse und das Temperament, das alles überstrahlte. Raphael Alpermann sorgte dabei für das verbindende und einheitsstiftende Continuospiel.

Der Höhepunkt, der Vivaldi-Reißer über „La Follia“, überraschenderweise vor der Pause vorgetragen, bannte mit schwindelerregenden rasanten Tempi, sodass das Publikum atemlos zuhörte. Somit gab das Konzert einen klingenden Eindruck von der barocken Wirklichkeit auf heutigen Instrumenten, wenn auch mit einem historisierenden Cembalo als konzertierendem Instrument. Der sonst in der „Tonhalle“ dominierende große Steinway-Flügel blieb abgedeckt an der Seite stehen und stumm.