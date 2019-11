von Nicolai Kapitz

Schopfheim – Das wird Druck vom Kessel nehmen in Sachen Seniorenbetreuung in Schopfheim und der ganzen Umgebung: Am kommenden Freitag wird – termingerecht – die Tagespflege im Erdgeschoss des neuen Dietrich-Bonhoeffer-Hauses in der Bannmattstraße eröffnet. Das Evangelische Sozialwerk Wiesental und der Pflegedienst Curare als Träger beziehungsweise Betreiber der Einrichtung halten hier dann ab dem 18. November wochentags 20 Pflegeplätze vor für Menschen, die zwar noch zu Hause leben, aber tagsüber betreut werden müssen.

Das neue Haus: Das neue Gebäude ist in den vergangenen Wochen direkt neben dem altehrwürdigen Georg-Reinhardt-Haus in die Höhe gewachsen. Für insgesamt rund 7,5 Millionen Euro – der Kostenrahmen soll auch eingehalten werden – baut das Evangelische Sozialwerk das größte Schopfheimer Alten- und Pflegeheim aus. Der Anbau trägt den Namen des von den Nazis 1945 ermordeten evangelischen Theologen und Regimekritikers Dietrich Bonhoeffer. Neben seniorengerechten Wohnungen für die stationäre Pflege und Verwaltungsabteilungen entsteht hier im Erdgeschoss die Tagespflegeeinrichtung, die von der 2018 vom Sozialwerk neu gegründeten Curare GmbH betrieben wird. Im Gegensatz zu den oberen Geschossen fehlt im Erdgeschoss nur noch der Feinschliff, erzählt Curare-Geschäftsführerin Pia Späth. Wie geplant kann die Tagespflege also gut zwei Monate vor der kompletten Fertigstellung des gesamten Dietrich-Bonhoeffer-Hauses in Betrieb gehen. „Das Projekt hatte langen Vorlauf“, sagt Pia Späth. „Es wurde solide geplant.“

20 Senioren finden ab dem 18. November hier montags bis freitags zwischen 8 Uhr und 16.30 Uhr eine Rundum-Betreuung. Weil die Planer genug Zeit hatten, sich auf die Bedürfnisse von Menschen mit Pflegebedarf einzustellen, „ist auch etwas herausgekommen, auf das wir stolz sein können“, sagt Curare-Chefin Späth. Die Räume sind ganz speziell auf die Tagespflege zugeschnitten. „Im Prinzip“, sagt Späth, „haben wir eine große Wohnung, in der sich alle wohlfühlen sollen“. Ein Aufenthaltsraum, ein Speiseraum und mehrere Funktionsräume – auch ein Bad und Ruheräume mit Therapiebetten – stehen zur Verfügung. Stolz sind die Verantwortlichen auch darauf, dass es eine eigene Küche und eine große Terrasse Richtung Garten geben wird. „Die Räume sind bewusst offen und hell gehalten“, sagt Pia Späth. Die Wege sind kurz und übersichtlich. Ein neuartiges Farbleitsystem vereinfacht den Gästen die Orientierung: Gerade Menschen mit Demenz werden so dabei unterstützt, um zum Beispiel die Toilette einfacher zu finden. „Ein Tagespflegeangebot gibt es sonst in dieser Form in der Region nicht“, sagt Pia Späth. Am Freitag, 15. November, wird die Einrichtung mit einem „Tag der offenen Räume“ öffentlich eingeweiht. Das Personal: Curare betreibt seit der Gründung der GmbH 2018 einen ambulanten Pflegedienst. Im Dietrich-Bonhoeffer-Haus sollen die Erfahrungen aus diesem Tätigkeitsfeld mit einfließen. Neben Andrea Walz werden ab Januar zwei weitere Pflegefachkräfte mitarbeiten, dazu ein Fahrer und Helfer, der die Besucher zu Ausflügen und anderen Aktivitäten bringt. „Etwas ganz Besonderes ist, dass wir eine eigene Köchin haben“, sagt Pia Späth. „Sie wird jeden Tag frisch kochen.“ Das Personal ist für die Tagespflege speziell geschult. „Unser Fokus liegt nicht auf der jeweiligen Krankheit oder den Beschwerden der Gäste“, sagt Andrea Walz, die die Tagespflegeeinrichtung für die Curare GmbH leiten wird. „Es geht um Betreuung. Wir schauen nicht, was jemand nicht mehr kann, sondern interessieren uns für das, was er noch kann. Das soll hervorgehoben werden.“ Küche und Garten sind übrigens auch dazu da, die Tagesgäste mit einzubinden. „Wenn jemand Freude am Kochen hat oder gerne einen Kräutergarten pflegt, dann kann er das hier sehr gerne tun“, sagt Andrea Walz. Die Bewohner sollen so offen wie möglich betreut werden und die Möglichkeit bekommen, sich selbst so gut es geht zu öffnen.

Wer Interesse an einem Platz in der Tagespflege hat, kann sich unter t 07622-3900138 oder unter info@curare-wiesental.de anmelden. Am Freitag, 15. November, beginnt der Tag der offenen Räume um 11 Uhr und dauert bis 15 Uhr.