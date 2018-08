von Dirk Sattelberger

Im April vergangenen Jahres waren die Schönenberger Bürger aufgerufen, für oder gegen die Seilbahnverlängerung von Untermulten hinab bis nach Schönau zu stimmen. Mit 55 Prozent siegten die Befürworter des Vorhabens. Seitdem ist es ruhig geworden um das Millionenprojekt. Was hat sich in der Zwischenzeit getan?

Seilbahnchef Klaus-Peter Rudiger aus Aitern berichtet, dass er in den letzten Monaten mehrere Grundstückseigentümer kontaktiert habe, über deren Flächen die 5,5 Kilometer lange neue Bahn gebaut werden könnte. „Wir wissen jetzt, wo die 14 Masten hinkommen“, sagt Rudiger über die ausgewählte Streckenplanung. Ursprünglich waren mehrere Varianten im Gespräch, aus denen sich eine herauskristallisiert hat. Sie führt von der jetzigen Talstation in Untermulten über Schönenberg bis zum Buchenbrandparkplatz in Schönau.

Bürgerinitiative: Eine Bürgerinitiative in Schönenberg hatte sich Anfang 2017 mit einem Bürgerbegehren gegen die Bahnpläne zu wehren versucht. Erfolglos. Sie sorgt sich um die Natur und die Parksituation.

Um die 14 Masten tatsächlich bauen zu können, braucht die Belchen-Seilbahn GmbH & Co. KG freilich das Einverständnis aller Grundstückseigentümer. Es sei grundsätzlich sowohl Pacht als auch ein Kauf der fraglichen Standorte denkbar.

22 Grundstückseigentümer seien betroffen, erzählt Klaus-Peter Rudiger. Er lässt durchblicken, dass es darunter drei Eigentümer gebe, die das Projekt wohl eher kritisch sehen. Die Abstimmung im April 2017 hat gezeigt, dass es viele Gegner der Seilbahnverlängerung in Schönenberg gibt. Ist die kontroverse Abstimmung mittlerweile „verdaut“? „Ja. Aber die, die dagegen sind, werden sich wieder formieren, wenn es mit der Planung weitergeht“, sagt Rudiger. Wann es planerisch konkret weitergeht, lässt er offen. Mit den Genehmigungsbehörden sei jedenfalls noch nichts vereinbart, auch Umweltgutachten lägen noch keine vor. Eine weitere offene Frage sei die Finanzierung. Das Unternehmen hofft weiterhin, eine öffentliche Förderung zu erhalten, zum Beispiel als Öffentlicher Personennahverkehr. Ohne Fördergelder ginge es nur, wenn private Investoren mit einem halben Prozent Rendite zufrieden seien, sagt er.

Fazit: Die Seilbahnverlängerung wird weiterhin vorangetrieben, die Realisierung kann aber noch einige Zeit dauern und ist nicht sicher.

