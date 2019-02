von Nicolai Kapitz

Schopfheim – Transparenz war versprochen, Transparenz wurde geliefert: Die Bauverwaltung hat am Montagabend im Gemeinderat eine genaue Aufstellung der Kosten für das Großprojekt Campus Friedrich-Ebert-Schule präsentiert. Kernaussage: Nach Einschätzung des Bauamtes wird der Schulcampus – eingerechnet Verteuerungen – bis zu seiner Fertigstellung rund 30 Millionen Euro kosten. Dies aber auch nur, wenn nichts Unvorhergesehenes mehr geschieht. Unter den Räten löste das gemischte Gefühle aus.

Präsentation: In der Ratssitzung Ende Januar hatte das Gremium von der Bauverwaltung eine genaue Kostenaufstellung gefordert, nun kam die Stadt dem nach. Es kursierten in den vergangenen Tagen und Wochen verschiedene Zahlen zu den Kosten den Schulprojekts. Zuletzt war in der Sitzungsvorlage der Verwaltung von 27,8 Millionen Euro die Rede, die den vom Gemeinderat 2016 beschlossenen Kostendeckel von 23,8 Millionen Euro um gut vier Millionen Euro überzogen. Nun stellten Bauamtsleiterin Karin Heining und Marlene Ehrhardt, Leiterin des städtischen Gebäudemanagements, in einer Präsentation aktuelle Berechnungen vor. Die in der Vorlage genannte 27,8 Millionen bilden demnach den aktuellen Stand ab – unter Einbezug der aktuellen Baukostenentwicklung. Wenn sich die Kosten auf diesem Sektor weiter dynamisch entwickeln, rechnet die Stadt mit Gesamtkosten von 30,78 Millionen Euro im Jahr 2023, wenn der Campus fertig sein soll. Karin Heining und Marlene Ehrhardt legten dabei Wert auf zwei Feststellungen: Erstens wurde dem Gemeinderat bereits im September 2017 deutlich gemacht, dass „mit einer Kostensteigerung aufgrund der zu erwartenden Baupreisentwicklung zu rechnen ist“. Eine große Überraschung seien die nun auf rund 30 Millionen Euro gestiegenen Gesamtkosten also nicht. Zweitens wiesen die Damen von der Bauverwaltung darauf hin, dass Schopfheim mit diesem Problem bei Weitem nicht alleine dasteht: In Weil am Rhein kostet beispielsweise die Gemeinschaftsschule 13,3 Millionen statt der veranschlagten vier Millionen Euro, in Lörrach die Sanierung des Landratsamtes 31 statt 22 Millionen Euro. Und noch etwas schob Karin Heining der Präsentation hinterher: Der Rahmen von etwa 30 Millionen Euro sei nur dann realistisch, wenn nichts dazwischen kommt. „Und damit müssen wir immer rechnen.“

Debatte: Teils zufrieden, teils aber auch mit Ärger im Bauch reagierte das Ratsrund auf die Präsentation. „Ich komme mir veralbert vor", polterte beispielsweise Andreas Blum (Unabhängige). „Das hat offensichtlich weder Hand noch Fuß." Er könne bei dem Sammelsurium von verschiedenen Zahlen immer noch nicht sicher sagen, womit er rechnen müsse. „Ich will sicher wissen, was am Ende auf uns zukommt", sagte Blum.

Der Unabhängigen-Stadtrat fing sich ob seiner Wortwahl einen Rüffel von Mark Leimgruber (CDU) und Peter Ulrich (SPD) ein: „Wir haben alle Emotionen bei diesem wichtigen Thema“, sagte Leimgruber. „Aber uns wurden hier Fakten und Risiken präsentiert. Das haben wir gefordert und das wurde geliefert. Das können wir der Verwaltung jetzt nicht wieder um die Ohren schmieren.“ Grundsätzliche Kritik am Tonfall in der Debatte übte Peter Ulrich: „Das ist nicht angemessen, das steigert nur den Blutdruck und bringt keinen weiter.“

Ernes Barnet (Grüne) zweifelte daran, dass es bei 30 Millionen Euro bleibt: „Da kommt ganz sicher noch was dazu, machen wir uns nichts vor.“ Barnet drängte darauf, weitere Einsparungen ins Visier zu nehmen. „Glauben Sie mir, ich bin dahinter, dass wir die 30 Millionen einhalten. Aber wir sind keine Traumtänzer. Günstiger wird es sicher nicht“, sagte Bürgermeister Dirk Harscher.

Grundsätzlich nahm der Gemeinderat die Präsentation wohlwollend zur Kenntnis. Teresa Klein (SPD) wollte wissen, wie die künftige Informationspolitik der Verwaltung in Sachen Campus-Kosten aussehe. Die Bauverwaltung stellte in Aussicht, in jeder Gemeinderatssitzung einen kurzen Sachstand zu liefern. „Wenn wir das bekommen, können wir auch unsere Kontrollfunktion als Gemeinderat ausüben“, sagte Peter Ullrich. Bei der Kostenkontrolle, so war das Gremium einig, werde auch der Projektsteuerer helfen, der demnächst vorgestellt wird.