von André Hönig

Schopfheim – Gegen den Vormarsch des Knöterichs ist durchaus manches „Kraut“ gewachsen. Das ist eine Erkenntnis aus der vierjährigen versuchsweisen Bekämpfung durch die Stadt Schopfheim. Allerdings erwächst daraus auch noch eine andere Einsicht: Eine Kommune allein gewinnt im Kampf gegen diese Pflanze keinen Blumentopf. Soll der gordische Knoten bei der Knöterichbekämpfung durchschlagen werden, wäre es aus Sicht von Remko Brouwer vom Tiefbauamt der Stadt sinnvoll, Bemühungen zentral auf Landkreisebene zu koordinieren.

Wo man ihn lässt, schießt er wild ins Kraut, verdrängt einheimische Arten: der japanische Staudenknöterich. Damit hat er einiges gemein mit dem Drüsigen Springkraut. Allerdings hat die Stadt Schopfheim im Jahr 2013 entschieden, ihn und nicht dem Springkraut Einhalt zu gebieten und jährlich dafür 15 000 Euro auszugeben.

Warum der Knöterich? Zuvor hatte die Stadt vom Wehrer Umweltbüro „ProEco“ untersuchen lassen, wie weit die schleichende Unterwanderung durch Neophyten, also fremde Pflanzen, gediehen ist. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das Springkraut in Schopfheim auf 600 Hektar breitgemacht, eine Fläche größer als die Gemarkung Fahrnau (560 Hektar). Oder um es noch bildhafter zu beschreiben: größer als 800 Fußballfelder. Zu viel, um ernsthaft etwas ausrichten zu können. Den Knöterichbestand hingegen gaben die Biologen mit rund zehn Hektar an – ein Ausmaß, bei dem eine Bekämpfung machbar erschien. Vor allem, weil sich der Eindringling vorwiegend an Gewässern breitmacht. Abgesehen davon: Vom Japan-Knöterich geht im Gegensatz zum Springkraut nicht nur für heimische Pflanzen eine Gefahr aus, sondern auch für Betonbauwerke wie Brücken, Dämme und Uferbefestigungen. Die kräftigen Wurzen finden selbst kleinste Ritze, wachsen dort hinein und können – wie es der frühere städtische Tiefbauamtsleiter Gerd Woop beschrieb – „beachtliche Sprengwirkung“ entwickeln.

Um dem Springkraut an den Kragen zu gehen, reicht es, dieses Übel buchstäblich an der Wurzel zu packen und auszureißen. Beim Knöterich greift dies zu kurz. Seine Wurzeln sind länger, reißen schneller. Wurzelreste treiben bei Nässe wieder aus. Es braucht also andere Strategien. Unabhängig davon, dass die Stadt an Bauwerken wie Brücken ausrupfen/mähen lässt (insgesamt an 50 Stellen), testet sie darüber hinaus seit 2015 auf ausgewählten Flächen auch drei langfristige Methoden aus – mit unterschiedlichem Erfolg. Aggressives Mähen: Nicht nur gelegentlich, sondern möglichst oft in der Vegetationszeit wurde dort an drei Stellen „aggressiv gemäht“: Am Gewerbekanal zwischen Ernst-Friedrich-Gottschalk-Weg und Friedrich-Hecker-Straße, im Gebiet Kalkofen bei Wiechs sowie beim Zusammenfluss Schlierbach/Dorfbach Eichen. Die Idee dahinter: Der Pflanze geht irgendwann die Puste aus, wenn sie ständig neu nachwachsen muss.

Fazit: Der Pflanze geht die Puste aus? Pustekuchen! Mähen schneidet schlecht ab. „Wir haben gemäht, gemäht, gemäht – aber der Knöterich wuchs sogar fast besser als vorher“, berichtet Remko Brouwer. Das Problem: Auch andere Pflanzen werden kleingehalten, mit denen das Kraut um Sonnenlicht, Nährstoffe und Wasser konkurriert. Dass sich nun trotzdem am Floßkanal die Aussichten für den Knöterich verdüstern, hat einen anderen Grund: Die Stadt pflanzte dort nun Bäume. Allerdings wird an anderen Stellen weiter gemäht – dort, wo es etwa zu verhindern gilt, dass wie etwa im Bereich Kalkofen das Kraut in die Straße hineinwächst oder aber Böschungen und Bauwerke geschützt werden müssen.

Ausreißen: Im Bereich Schlierbach (Nähe Schlattholz-Spielplatz) wird an einer etwa 20 Meter langen Stelle „von Hand“ beziehungsweise mit Löwenzahnstechern ausgerissen.

Die Resultate sind etwas besser. Allerdings ist der Aufwand immens.

Weidenspreitlage: Weidenspreitlagen sind Uferböschungen aus lebendigem Material. Strauchweiden werden dicht an dicht gepflanzt. Die Idee dahinter ist, dass die Weiden auf Dauer den Knöterich überragen und verdrängen. 2015 wurde für 10 000 Euro eine solche Weidenspreitlage am Ufer des Gewerbekanals in Fahrnau im Bereich Legi auf einem rund 30 Meter langen Abschnitt erstellt.

Fazit: „Das funktioniert eindeutig am besten“, berichtet Remko Brouwer. Zwar schien es erst, dass der Japanknöterich das Wettrennen gewinnt und aus der Aktion eher ein Trauer(weiden)spiel wird. Doch das Blatt hat sich gewendet, der Knöterich führt nur noch ein Schattendasein. Langfristig wird die Weide den Knöterich lichtmäßig „aushungern“. Aber auch für die Weide wachsen die Bäume nicht in den Himmel: Um Gewässer und Böschung zu schützen, wird sie gepflegt, das heißt „auf Stock“ gestutzt.

Wie weiter? „Das was wir bisher gemacht haben, machen wir weiter“, sagt Remko Brouwer. Mehr aber sei nicht drin, weder personell noch finanziell. Und genau das ist der Haken: Zwar hat die Stadt keine neueren Zahlen zu den Neophyten. Brouwer aber geht davon aus, dass es beim Springkraut wie auch beim Knöterich „mit Sicherheit mehr geworden ist.“ Kein Wunder: Eine Kommune allein kann den Kampf, den so derzeit im Wiesental nur Schopfheim und Todtnau führen, nicht gewinnen. Gewässer sind der Verbreitungsweg Nummer eins – schon deshalb lässt sich, wenn überhaupt, nur im Zusammenspiel mit Nachbarkommunen und übergeordneten Behörden (bei der Großen Wiese ist das Land Baden-Württemberg für die Ufer-/Gewässerpflege zuständig) der Knöterich eindämmen. Auch müsste die Öffentlichkeit viel stärker sensibilisiert werden, etwa damit Bauherren und Baufirmen darauf achten, beim Entsorgen von Aushub nicht zur Verbreitung beizutragen. Am besten wäre aus Sicht von Brouwer eine Koordinierungsstelle auf Landkreisebene. „Eine zentrale Stelle, die sich einzig dieser Sache widmet – das wäre der richtige Weg.“

Das sei auch Tenor einer Expertenbesprechung gewesen, die im Mai in Schopfheim zum Thema „Stopp den Staudenknöterich“ stattfand. Unter anderem wurde dort das Beispiel Leimental vorgestellt. Dort, in der Nähe von Basel, kooperieren sowohl Schweizer als auch französische Gemeinden entlang des Flusses Birsig. „Dieses Modell ist sehr interessant“, findet Brouwer. Für ihn jedenfalls ist klar: „Wenn es etwas bringen soll, müssen alle mitziehen – sonst taucht der Knöterich immer wieder auf.“