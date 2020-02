Der Maulburger Nachtumzug, das Großereignis der Teufelsknechte, findet am Fasnachtssamstag statt. Anschließen ist Party in der Mehrzweckhalle.

Maulburg (sk) Am Samstag, 22. Februar, wird sich der 29. Nachtumzug in Maulburg um 19.11 Uhr in Bewegung setzen. Die Veranstalter, die Teufelsknechte Maulburg, kündigen „einen bunten und abwechslungsreichen Umzug mit zirka 2000 Teilnehmern aus