Schopfheim Nachtumzug: Keine Wagen und Konfettiverbot

Der erste historische Nachtumzug in Schopfheim führt am Rosenmontag durch die Altstadt. Über 800 Hästräger machen mit.

Schopfheim – Beim ersten historischen Nachtumzug am Rosenmontag durch die Schopfheimer Altstadt, den die Narrenzunft Schopfheim ausrichtet, gibt es gewisse Regeln: Es dürfen keine Wagen durch die engen Altstadtgassen fahren und es herrscht Konfettiverbot. Um den Aspekt historisch zu unterstreichen, wird jede Gruppe eine Fackel dabei haben, erklärt Oberzunftmeister Hanspeter Meyer.

„Die Fackel darf nur tragen, wer keine Maske trägt“, sagt Hanspeter Meyer. Aus Sicherheitsgründen sei das wichtig, denn ohne Maske sehe man mehr und es müsse auf Sicherheitsabstände geachtet werden. Der Fackelträger laufe am besten mitten auf der Straße. Auf Konfetti werde verzichtet, weil die Reinigungsarbeiten in der Altstadt wegen des Kopfsteinpflasters aufwändig und schwierig seien.

Immerhin werden beim Nachtumzug rund 45 Gruppen und 850 Hästräger unterwegs sein. In den Gassen der Altstadt wird es eng werden, wenn sich dort auch noch die Zuschauer drängen. „Aber es klappt“, ist der Oberzunftmeister überzeugt. Da dieser historische Nachtumzug Premiere hat, „wissen wir nicht, was auf uns zukommt“.

Die Fußgruppen kommen nicht nur aus Schopfheim und Fahrnau, sondern aus einem großen Einzugsgebiet, erklärt Oberzunftmeister Hanspeter Meyer. Am Viehmarktplatz und an der Hauptstraße werden die Gruppen vorgestellt. Einer der Moderatoren ist Herbert Henkel, der zweite stand zwar schon fest, sei aber überraschend erkrankt. Hier werde gerade nach Ersatz gesucht. Bis alle Gruppen beim Nacht-umzug ihr Ziel erreicht haben, werden rund eineinhalb Stunden vergehen, schätzt Hanspeter Meyer. Daher sei die Obergrenze der Teilnehmer auf 1000 festgelegt worden, „sonst würde der Platz nicht reichen“.

Es sei sicher eine schöne Sache für die Zuschauer, die vielen Gruppen durch die historische Altstadt ziehen zu sehen. Hinterher könne das Narrendorf auf dem Marktplatz besucht werden, das bis 22 Uhr geöffnet habe. Wer will, kann auch in die Stadthalle gehen, die um 20 Uhr ihre Türen öffne. Am Sonntag findet der reguläre Umzug durch die Stadt statt, am Rosenmontag der Nachtumzug durch die Altstadt – ist das nicht ein bisschen viel? Oberzunftmeister Hanspeter Meyer erinnerte daran, dass es den Rosenmontagsball nicht mehr gibt, der früher stets die große Veranstaltung am Rosenmontag war.

Die Narrenzunft habe lange über Ersatz nachgedacht und sei schließlich auf die Idee gekommen, den historischen Nachtumzug anzubieten. Es sei ein Versuch, man werde sehen, wie es ankommt. Wenn das Wetter mitspielt, da ist sich Oberzunftmeister Meyer sicher, werde es bestimmt viele Zuschauer geben. „Die Planung für diese Fasnacht war enorm groß“, sagte Hanspeter Meyer und meinte nicht nur den Aufwand für den historischen Nachtumzug. Es habe sehr viele Gespräche im Vorfeld gegeben – darunter auch mit den Wirten, damit die Cliquen diesmal in den Wirtschaften feiern können.

Historischer Nachtumzug, Rosenmontag, 12. Februar, Beginn 19.11 Uhr in der Innenstadt und in der Altstadt.