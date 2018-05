Schopfheim Nachhaltigkeit: Wie man aus weniger mehr macht

Die Stadt macht erstmals bei Nachhaltigkeitstagen mit. Es wird recycelt, repariert, gekocht und gelesen.

Schopfheim (sk) Erstmals beteiligt sich die Stadt Schopfheim mit mehreren Aktionen an den Nachhaltigkeitstagen Baden-Württembergs, die vom 7. bis 10. Juni stattfinden. Im Mittelpunkt stehen einfache Maßnahmen, mit denen jeder Einzelne seinen ökologischen Fußabdruck verkleinern kann.

Stadtbücherei: Unter dem Motto „nachhaltiger Lesestoff“ stellt die Stadtbibliothek Bücher und weitere Medien zu den Themen Nachhaltigkeit, Ökologie und Umwelt an einem Büchertisch aus. Die Medien können ausgeliehen werden. Zudem findet man kostenlose Broschüren mit Tipps für ein nachhaltiges Leben – vom Umgang mit Lebensmitteln über Smartphones bis hin zu den Themen Gärtnern und Artenschutz.

Handy-Wiederverwertung: Wie der Pressemeldung der Stadt zu entnehmen ist, ist auch die Wiederverwertung von ausgedienten Handys ein Thema. Oft verschwinden die Alt-Mobiltelefone in Schubladen, obwohl diese wertvolle Rohstoffe wie Gold, Kupfer oder Coltan enthalten, die nicht unbegrenzt verfügbar sind. Die Stadt Schopfheim will nun ein Beispiel geben und beteiligt sich während der Nachhaltigkeitstage an der Handy-Aktion Baden-Württemberg. Ausgediente Mobiltelefone werden gesammelt und der Wiederverwertung zugeführt.

Defekte Handys werden in einem zertifizierten Recycling-Unternehmen in Deutschland verwertet, funktionsfähige Handys werden wieder aufbereitet. Der Erlös der Handy-Sammel-aktion fließt in die Gesundheits- und Bildungsarbeit der Aktion Hoffnung des Deutschen Instituts für Ärztliche Mission (Difäm) und des Evangelischen Jugendwerks Württemberg (EJW). Die Sammelbox für alte Mobiltelefone ist von Montag, 4., bis Freitag, 8. Juni, im Stadtbüro aufgestellt. Die alten Stücke können gerne gleich mit Akku und Ladegerät abgegeben werden.

Repair-Café: Auch das Repair-Café beteiligt sich. Die Grundidee von Repair-Cafés ist es, eine Reparaturkultur zu fördern und ein Stück weit von der Wegwerfgesellschaft abzurücken. So werde nicht nur Müll vermieden, auch der Aufwand an Energie und Rohstoffen für die Produktion von Geräten und Produkten reduziere sich, schreibt die Stadt.

Speziell zu den Nachhaltigkeitstagen beschäftigt sich die Repaircafé-Initiative zusätzlich mit der CO2-Bilanz beim Kochen und der Ernährung und bereitet einen klimafreundlichen Imbiss zu. Besucher des Repair-Cafés und alle Neugierigen sind am Samstag, 9. Juni, zu einer Kostprobe eingeladen.

Termine: Montag, 4., bis Samstag, 9. Juni: nachhaltiger Lesestoff in der Stadtbibliothek während der Öffnungszeiten. Montag, 4., bis Freitag, 8. Juni: Handy-Sammelaktion im Stadtbüro während der Öffnungszeiten: Samstag, 9. Juni: 10 bis 13 Uhr, Repair-Café mit klimafreundlichem Imbiss in der Aula der Friedrich-Ebert-Schule.

Weitere Informationen im Internet:www.n-netzwerk.de/n-tage