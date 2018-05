Schopfheim Motorsportclub: Er ebnet den Fahrern den Weg

Am Wochenende findet der 53. Schopfheimer Motocross-Wettbewerb statt. Der MSC bereitet die Rennstrecke vor.

Seit Wochen wird an der Motocrossstrecke an der Dossenbacher Landstraße fleißig gearbeitet. Mit schwerem Gerät schütten die Helfer des Motorsportclubs Wälle auf und planieren die schlammige Erde zu einer festen Fahrbahn, damit hier schon bald wieder Motorsport der Spitzenklasse stattfinden kann. Am kommenden Wochenende wird auf der Strecke der 53. Internationale Schopfheimer Motocross ausgetragen.

Die Erde bebt und zittert auch noch in zehn Metern Entfernung, wenn die mächtige Straßenwalze den aufgeweichten Boden verdichtet. Am Steuer sitzt Peter Baumann, der Streckenchef beim Motorsportclub Schopfheim (MSC). „Wenn die Strecke fertig ist, sieht das natürlich nachher alles flott aus, aber was hier für Arbeit drinsteckt, das sieht man nachher nicht mehr“, sagt Baumann. Im Moment sieht der 1720 Meter lange Rundkurs an vielen Stellen noch eher wie eine Schlammpiste aus, in die man bei jedem Schritt knöcheltief einsinkt. Gut 1500 Arbeitsstunden investieren die MSC-Mitglieder über einen Zeitraum von zwei Wochen, damit aus dem Gelände wieder eine befahrbare Rennstrecke wird.

Dabei muss alles streng nach den Regularien des Deutschen Motor Sport Bundes (DMSB) hergerichtet werden. Die Strecke wird durch Erdwälle gesichert, dann folgt ein orangefarbener Absperrzaun, hinter dem die Zuschauer das Rennen verfolgen können. Der DMSB schreibt einen Mindestabstand von eineinhalb Metern zur Strecke vor. In Schopfheim setzt man auf drei Meter auf den Geraden und etwas mehr in den Kurven. „Wir legen den Sicherheitsabstand großzügig aus, denn der Schutz der Zuschauer hat höchste Priorität“, betont Rennleiter Thomas Grässlin. Alle drei Jahre muss der DMSB die Strecke abnehmen. Zuletzt ist dies in Schopfheim vor einem Jahr geschehen.

Vor jeder Veranstaltung kontrollieren die Sportkommissare erneut, ob noch alles seine Ordnung hat. Auch die Motorräder werden vor den Rennen auf Sicherheit und Lautstärke überprüft. Maximal 96 Dezibel sind erlaubt. Trotz der Sicherheitsvorkehrungen können Motorsportfans in Schopfheim dem Geschehen so nah kommen, wie es sonst nur selten möglich ist. „Wenn man sich zum Beispiel ein Formel-1-Rennen anschaut, ist man doch sehr weit weg. Bei uns gibt’s Motorsport hautnah“, verspricht Grässlin. Sogar das Fahrerlager sei offen zugänglich. Die Zuschauer können also nicht nur die Maschinen vor und nach dem Rennen besichtigen, sondern auch die Sporthelden von Angesicht zu Angesicht treffen.

Obwohl die Mitglieder des MSC Schopfheim alle Arbeiten ehrenamtlich ausführen, kostet die Veranstaltung den Verein immer noch etwa 70 000 Euro. Fahrergelder, Rettungskräfte und nicht zuletzt die vielen Genehmigungen müssen bezahlt sein. Diese Summe lässt sich für die Motorsportfreunde nicht allein mit Mitgliedsbeiträgen und Eintrittsgeldern, sondern nur mit Hilfe von Sponsoren stemmen.

Höhepunkt der Rennveranstaltung am kommenden Wochenende ist laut einer Pressemitteilung des MSC ein Lauf zur Deutschen Motocross-Meisterschaft in der Seitenwagenklasse am Sonntagnachmittag. Gespanne aus ganz Europa werden sich dabei in die Kurven legen und tollkühne Sprünge über die Schanzen vollführen, um sich wertvolle Punkte für die Meisterwertung zu erkämpfen.

In dem Starterfeld mit 34 Teams ist auch das neu formierte Team um Christophe Cuche aus Villiers mit seinem Beifahrer Stefan Forster aus Rheinfelden-Karsau. Aber auch das Rennen der Veteranengespanne – bis Baujahr 1985 – dürfte für Motorrad- und Oldtimerliebhaber ein Leckerbissen sein. Mit Mike Hug aus Schopfheim und seinem Beifahrer Jochen Kurt aus Rheinfelden-Degerfelden ist ebenfalls ein lokales Team am Start. Die Solofahrer kämpfen um Punkte zur baden-württembergischen Open-Pokal-Meisterschaft. Auch hier sind einige Lokalmatadoren im Teilnehmerfeld zu finden, wie zum Beispiel Nico Hug aus Steinen-Höllstein und Nico Turturro aus Schopfheim.

Der 33. Schopfheimer Jugendcross am kommenden Samstag stehe ganz im Zeichen des Nachwuchses, schreibt der MSC. Unter anderem geht es um den baden-württembergischen Jugend-Cup. Außerdem finden Läufe zum DMSB-Open-Motocross Pokal der Gruppe Süd statt.

Motocross Schopfheim

Der MSC Schopfheim richtet am kommenden Samstag, 26. Mai, und am Sonntag, 27. Mai, seinen 53. Internationalen Motocross auf der Strecke an der Dossenbacher Straße aus.