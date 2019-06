von Ansgar Taschinksi

Schopfheim – Starke Motoren und ein spannender Wettbewerb erwarteten die Besucher des internationalen ADAC Motocross des MSC Schopfheim auf dem Gelände an der Dossenbacher Landstraße. Nachdem am Samstag bereits die Kinder und Jugendlichen an der Reihe gewesen waren, zeigten am Sonntag die Erwachsenen, die aus ganz Deutschland angereist waren, ihr Können auf der 1720 Meter langen Strecke.

Ein Fahrer befreit seine Maschine von Schlamm.

Es knattert, brummt und rattert, die Luft riecht nach Abgasen und der Boden ist voller Schlamm. Am Sonntagvormittag herrschen ideale Voraussetzungen für Motocross. Neben der Rennstrecke sind zahlreiche Wohnmobile und Wohnwagen geparkt. Aus ganz Deutschland sind die Motocross-Fahrerinnen und -Fahrer angereist. Auf Campingstühlen wird geredet, gegessen und getrunken, während zugleich die Motorräder für das spätere Rennen vorbereitet werden.

Hinter der Startlinie stehen die Fahrer für das Zeittraining der Deutschen Motocross-Seitenwagen-Meisterschaft bereit. Die Fahne geht nach unten und los geht es, erst einmal steil bergauf, mitten durch den nach den Regenfällen der vergangenen Tage schlammigen Boden. So schnell es geht, rasen die Doppelgespanne hinauf, vorbei an den Zuschauern hinter den orangefarbenen Absperrungen. Männer wie Frauen, junge Familien mit Kindern sowie ältere Ehepaare sind gekommen, um das Spektakel mitzuerleben. Viele sind bereits zum wiederholten Mal mit dabei. So auch Hansjörg Romanski, der spontan vorbeigekommen ist. Die Atmosphäre sei immer toll, erklärt er. Zudem kenne er ein paar der Fahrer. So sei er auch schon einmal selbst auf dem Seitenwagen mitgefahren.

Auch Lothar Reimann war bereits im vergangenen Jahr da. Die Atmosphäre und Stimmung beim Motocross gefalle ihm sehr gut. Außerdem müsse er ja seine Familie, das Team Reimann, anfeuern, erklärt er. Regelmäßige Gäste sind auch Christine und Siegfried Brachlow. Es sei spannend zu verfolgen, wie die Fahrer durch den Matsch kämen und sich die Seitenfahrer in die Kurven legten, sagt sie. Beeindruckend sei auch, dass viele Frauen im Seitenwagen mit dabei seien. Das würde sie am liebsten auch mal probieren. Die Stimmung sei toll, sind sich die beiden einig, allerdings seien etwas wenige Zuschauer da, so Siegfried Brachlow. Er versteht das nicht, wo die Strecke doch für viele fast vor der Haustür liege. Immerhin seien auch viele Familien mit kleinen Kindern da. Denen würde etwas geboten und gleichzeitig bekomme man sie damit mal vom Handy weg.

Spannend ist der 54. ADAC-Motocross Schopfheim auf jeden Fall. In atemberaubendem Tempo legen sich Fahrer und Beifahrer in die Kurven, die Knie zum Teil nur wenige Zentimeter vom rutschigen Boden entfernt, oder springen über Schanzen mehrere Meter durch die Luft.

„Es ist sicherlich ein gefährlicher Sport“, sagt Einsatzleiter Simon Redling vom Roten Kreuz. Schlimmere Verletzungen habe es glücklicherweise bislang keine gegeben, erklärt er. Um im Notfall schnell zur Stelle zu sein, sei man mit zwei Notärzten sowie 30 Einsatzkräften vor Ort, die rund um die Strecke verteilt seien. Überall entlang der Rennstrecke haben es sich auch die Besucher bequem gemacht, manche haben extra Campingstühle mitgebracht. Interessiert wird der Wettbewerbsverlauf studiert, fotografiert und das sonnige Wetter am Sonntag genossen. Die Wettbewerbsteilnehmer rasen vor schöner Bergkulisse vorbei.

Kaum sind die Trainingsrennen beendet und die Mittagspause eröffnet, bilden sich vor den Essensständen lange Schlangen. Das Knattern und Brummen der Motorräder wird vom Brutzeln der Grills abgelöst. Für die Fahrer geht es nun noch einmal darum, die Schrauben nachzuziehen und die Gefährte fit für den Hauptwettbewerb zu machen. Von oben bis unten voll Schlamm, spritzen sie ihre Motorräder sauber, wobei sie selbst so dreckig sind wie die Maschinen. Dann wird es ernst. Bei der Deutschen Seitenwagen-Meisterschaft am Nachmittag geht es um alles und so heizen die Fahrer noch schneller und waghalsiger über die Strecke, während die Zuschauer herbeiströmen.