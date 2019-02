von Robert Bergmann

Steinen-Weitnau (rbe) Freunde des Mini-Woodstock am Schillighof können sich freuen. Die Weitenauer „Kulturaktion 90“ hat sich für eine Neuauflage von „Rock am Bruch“ im Juni entschieden. Der Verein habe in den vergangenen Monaten zahlreiche Anfragen von regionalen Bands bekommen, erzählt der Vize-Vorsitzende Rainer Dürr auf Nachfrage. 2018 hatte man die Veranstaltung wegen der Kollision mit der WM ausfallen lassen.

Die Termine Freitag, 28., und Samstag, 29. Juni, sollten sich die Rock-Fans schon einmal ganz dick im Kalender anstreichen. Das sind die Tage, an denen rund um das historische Gasthaus auf dem Schillighof wieder die musikalische Post abgehen soll. Bei der Programmplanung für das beliebte, nicht immer vom Wetterglück gesegnete Rock-Event sind Dürr und seine Leute schon ziemlich weit. So wird die Veranstaltung in jedem Fall wieder am Freitag mit einer Band Battle eröffnet.

Zu diesem ziemlich rasanten Rockwettstreit regionaler Nachwuchsbands hat die Kulturaktion bereits jede Menge Anfragen bekommen. „Wir sind grad dabei, die Auswahl zu treffen“, sagt Rainer Dürr. Klar ist in jedem Fall, dass „Sausage o Fire“, die „kleine aber feine Band aus dem Wiesental“ (Eigenwerbung), am Freitagabend nach geschlagener Rockschlacht als finaler Höhepunkt auftreten wird. „Die haben sich über unsere Anfrage riesig gefreut“, erzählt Rainer Dürr. Freuen dürfen sich über den Gig aber auch die Fans, Sausage o Fire mit Frontsänger Jens Kilchling hat sich schließlich mit solidem Rock – Eigenkompositionen, aber auch Coversongs – einen hervorragenden Ruf erspielt. Auch über den Ablauf des Samstags sind sich die Organisatoren schon ziemlich einig. So wird es in jedem Fall eine Neuauflage der Inklusionsveranstaltung mit Formationen geben, deren Spieler ein geistiges oder körperliches Handicap haben. Mit diesem Programmpunkt lösen die Organisatoren einen Anspruch ein, den viele von ihnen bei der – nicht selten sozialpädagogischen – Arbeit entwickelt haben: Menschen mit einer wie auch immer gearteten Behinderung die Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen und sie sichtbar werden zu lassen. Mit dabei ist wieder die „Engels Hausband“ vom Haus Engels in Hertingen. Verzichten müssen die Festivalbesucher leider auf „The Handicaps“ aus dem Hertener St. Josefshaus, was Rainer Dürr sehr bedauert. „Die haben leider anderweitige Verpflichtungen.“ Dürr und seine Mitorganisatoren würden sich jedenfalls riesig freuen, wenn sich noch die ein oder andere Band aus einer sonderpädagogischen Einrichtung auf den Weg nach Weitenau machen würde.

Zu guter Letzt kommt auch für das große Konzert am Samstagabend (29. Juni) die Planung voran. „Zwei von drei Auftritten sind gesetzt“, erzählt Rainer Dürr. Das wäre zum einen die 6up Blues Band, der Sieger der Band Battle von 2016. Die Schweizer sollen mit diesem Auftritt endlich für ihren damals errungenen Battle-Sieg belohnt werden. Opener wird die Siegerband des Battle-Konzerts vom Vorabend sein. Um den dritten Gig ist es Dürr nicht bange. „Wir haben da schon viele, viele Anfragen.“ Das Beste zum Schluss: Das Samstagabend-Konzert wird auch bei Rock am Bruch 2019 wieder gratis über die Bühne gehen.„Die Finanzierung wird über Sponsoren und Querfinanzierung erfolgen“, so Rainer Dürr.