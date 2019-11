Oberes Wiesental (dsa) Für Autofahrer sind Leitplanken am Straßenrand eine gute Sache, da sie verhindern, dass ein Auto von der Straße rutscht. Stattdessen wird das Auto abgewiesen, wobei die Leitplanke einen Teil der Energie des Aufpralls aufnehmen kann. Ganz anders bei Verkehrsteilnehmern ohne die schützende Blechhülle eines Autos: Wenn etwa Motorradfahrer stürzen und in Richtung Leitplanke rutschen, werden die Träger der Leitplanken zur tödlichen Gefahr: Wie ein Keil können sie Beine und Arme abtrennen oder Organe aufreißen. Oft entscheiden wenige Zentimeter, wie ein solcher Sturz ausgeht – je näher der Verunglückte dem stählernen Stützpfosten kommt, desto gefährlicher.

Abhilfe lässt sich ganz leicht schaffen mit Blechen, die unterhalb der Leitplanken montiert werden. Sie weisen einen verunglückten Fahrer ab und verhindern den Kontakt mit Trägern. Im Landkreis Lörrach wurden im September neun unfallträchtige Stellen auf der Kreisstraße von Gersbach nach Todtmoos auf diese Weise entschärft. Der ADAC beteiligte sich mit 5000 Euro an der Aktion für 620 Meter Unterfahrschutz. Laut ADAC sterben 80 Prozent der getöteten Motorradfahrer außerorts an Hindernissen, und davon die Hälfte an „Schutzplanken“. Weitere sollen folgen.

Bislang ist der Unterfahrschutz aber noch ein Exot im Landkreis Lörrach. Am Schauinsland Richtung Oberried gibt es die rettenden Bleche hingegen schon seit vielen Jahren. Geht es nach der Polizei, sollen noch mehr montiert werden.