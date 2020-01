von Nicolai Kapitz

Schopfheim – Seit dem 7. Januar ist es nun in Betrieb, das Medizinische Versorgungszentrum unter dem Dach des Mediverbunds (Medi-MVZ) in den Räumen der bisherigen Praxis von Magdalene Blessing in Fahrnau. Mit diesem Medi-MVZ soll der drohende Kollaps in der Hausärzteversorgung in und um Schopfheim abgewendet werden. Der Mediverbund als Dachorganisation und Magdalene Blessing ziehen eine erste positive Start-Bilanz, auch wenn noch nicht alles rund läuft. Dringend gesucht werden Personal – und weiterhin ein neuer Standort.

„Es ist natürlich nicht alles perfekt“, sagt Magdalene Blessing. „Es ist turbulent. Aber es regelt sich alles.“ Auf die lange selbstständige Hausärztin aus Fahrnau geht diese MVZ-Lösung zu guten Teilen zurück. Schließlich hatte sie den Alarmbrief mitinitiiert, der unter anderem dazu führte, dass der Mediverbund sich nun engagiert hat. Und sie hat ihren eigentlich angepeilten Ruhestand verschoben, um in den Räumen ihrer eigenen Praxis nun als angestellte Ärztin weiterhin – zumindest tageweise – Sprechstunden anbieten zu können. Nun sieht sie, wie aus den Praxisräumen in der Stabhalter-Flury-Straße ein regelrechter Bienenstock geworden ist.

„Wir haben hier ja auch auf einen Schlag viel mehr Patienten“, sagt die Hausärztin. Zu ihren eigenen kommen diejenigen, die von Jörg Suckow betreut wurden, der ebenfalls nun im MVZ arbeitet. „Und dann natürlich die ganzen neuen, die vorher keinen Hausarzt hatten“ – also jene, für die das MVZ nun ein Weg aus der Versorgungs-Not sein soll. Aber nicht nur mehr Patienten, sondern auch mehr Ärzte müssen in den Räumen unterkommen. Gemeinsam mit Magdalene Blessing und Jörg Suckow arbeiten hier nun Dr. Axel Eisenmann, Dr. Friedrich Schröder und Valentina Görzen. „Es kommen fünf Ärzte auf drei Sprechzimmer. Da müssen wir oft rotieren. Aber es funktioniert“, sagt Magdalene Blessing.

„Es hat sich gezeigt, dass der Patientenzulauf wirklich sehr groß ist“, sagt auch Wolfgang Fink, Geschäftsführer von Ärzte vor Ort – Medi-MVZ GmbH, der Dachorganisation des MVZ Schopfheim. „Wir hatten allein am ersten Tag mehr als 220 Patienten in der Praxis. So viele betreuen wir normalerweise auf der doppelten Fläche.“ So ging es, erzählt Fink, dann die gesamte Woche weiter. Um dem Ansturm Herr zu werden, sind auch gewohnte Abläufe geändert worden. „Wir haben komplett auf eine Terminpraxis umgestellt“, sagt Fink. Das heißt, dass Patienten in jedem Fall – auch bei akuten Beschwerden – telefonisch einen Termin vereinbaren müssen. „Einen Termin bekommt man dann in jedem Fall, aber es kann sein, dass man dann nicht immer vom gleichen Arzt behandelt wird“, erklärt der Geschäftsführer – auch wenn der Patient sich grundsätzlich für ganz normale Praxisbesuche „seinen“ Arzt aussuchen darf.

Fachangestellte tragen die Hauptlast

Eine weitere Änderung: Rezepte und Überweisungen sollen per Mail oder telefonisch vorbestellt werden. „Auch das hat zum Ziel, dass wir unsere Mitarbeiter entlasten. Allein dadurch, dass weniger Patienten in der Praxis sind, die auf etwas warten.“ Denn das Personal muss nicht nur mit mehr Patienten, sondern auch mit einer neuen Software klarkommen. „Die Medizinischen Fachangestellten haben sicher die Hauptlast zu tragen“, sagt auch Magdalene Blessing. „Wir suchen noch mindestens zwei neue Kräfte, die uns unterstützen können.“ „Hauptziel ist, dass wir hier so viele Patienten wie möglich betreuen können. Und das auch langfristig“, beteuert Wolfgang Fink. Das ermöglicht uns die Teilnahme am sogenannte Hausarztprogramm – das ist eine neu eingeführte Form der Patientenkoordination.

Im Moment können alle suchenden Patienten aufgenommen werden, es soll auf absehbare Zeit keinen Aufnahmestopp geben. „Wichtig ist aber, dass wir keine Wechselpatienten übernehmen“, stellt Fink klar. Perspektivisch könnten auch noch weitere Ärzte dazukommen. Das aber nur, wenn das MVZ einen Standort mit mehr Platz gefunden hat. Es war von vorne herein klar, dass die Fahrnauer Praxis nur für kurze Zeit als Übergangslösung taugt. „Hoffentlich bis Mitte des Jahres, auf jeden Fall aber so schnell wie möglich braucht es neue Räume“, sagt Magdalene Blessing. Und danach läuft die Suche immer noch mit Hochdruck. „Wir prüfen gerade zwei Standorte“, berichtet Wolfgang Fink. „Wir sind im engen Kontakt mit der Stadtverwaltung.“ Im Moment sei auch eine Containerlösung im Gespräch, „die innerhalb eines Vierteljahres umsetzbar wäre“, so Fink. „Limitierender Faktor sind die Genehmigungsverfahren“, verweist der Geschäftsführer auf die Bürokratie. „Mit diesem Zwischenschritt bekommt die Stadt genug Zeit, eine sinnvolle, große Lösung im Interesse aller Patienten, niedergelassenen Ärzte und Gesundheitsdienstleister zu finden.“

Der Mediverbund und die am MVZ beteiligten Ärzte „haben ihre Hausaufgaben jedenfalls gemacht“, sagt Wolfgang Fink. Vorübergehend hoffen die Verantwortlichen auf Verständnis bei den Patienten, dass angesichts der Raumsituation und der kurzen Anlaufzeit noch nicht alle Abläufe reibungslos klappen. „Aber da ist Besserung in Sicht.“

Das neue Schopfheimer Medi-MVZ ist auch online zu finden unter

http://aerzte-vorort.de/schopfheim