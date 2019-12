von Edgar Steinfelder

Schopfheim – Obwohl er schon mehrfach einschlägig vorbestraft ist, musste sich ein 43 Jahre alter Mann aus Litauen mit Wohnort in Schopfheim zum wiederholten Male vor dem Amtsgericht Schopfheim wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung verantworten. Weil er wegen eines Bewährungsbruchs noch eine Haftstrafe zu verbüßen hat, wurde er aus der Vollzugsanstalt Waldshut vorgeführt. Er war in einer Februarnacht im Polizeirevier völlig durchgedreht – und muss dafür nun in Haft.

So soll der 43-Jährige laut Anklage der Staatsanwaltschaft und den Zeugenaussagen von zwei Polizeibeamten am 23. Februar 2019 kurz vor Mitternacht nach einem Streit mit einigen Personen in einer Diskothek in Gündenhausen des Lokals verwiesen worden sein. Auch dem von den herbeigerufenen Polizeibeamten ausgesprochenen Platzverweis sei der Mann nicht nachgekommen. Nach mehrmaliger Aufforderung sei er schließlich von zwei Polizisten vom Außengelände der Diskothek abgeführt worden. Dabei habe er so heftige Gegenwehr geleistet, dass ihn die Polizisten zu Boden bringen und ihm Handschellen anlegen mussten. Auf dem Weg zum Polizeifahrzeug habe er abermals Widerstand geleistet, nach einem Beamten getreten und diesem in die Hand gebissen.

Zudem habe er ununterbrochen die Polizisten mit übelsten deutschen und russischen Schimpfwörtern beleidigt. Im Gewahrsamsraum des Schopfheimer Polizeireviers habe sich der Angeklagte auf den Boden geworfen und mehrfach seinen Kopf auf den Steinboden geschlagen. Um die Eigengefährdung des Angeklagten auszuschließen, habe man ihn in den sogenannten Konfliktraum gebracht und an einer Sitzbank fixiert. Doch auch hier habe er sich von der Sitzbank gleiten lassen und seinen Kopf mehrmals gegen die Bank geschlagen. Zudem habe er die Beamten aufgefordert, ihn loszuschließen, damit er ein Messer holen könne, um die Angelegenheit so zu „regeln“.

Und er kenne auch die privaten Autokennzeichen der Polizeibeamten, um sich rächen zu können. Schließlich habe er mit brachialer Gewalt sogar das Gestänge der Verzahnung an den Handschellen zerbrochen, so dass ihm neue Handschließen angelegt worden seien. Bei diesem Vorgang habe er einen Polizeibeamten am Handgelenk verletzt. Nachdem sich der Angeklagte beruhigt habe und er sich bei der Blutentnahme durch den Bereitschaftsarzt kooperativ gezeigt hatte, sei ein Blutalkoholwert von 1,16 Promille sowie der Konsum von Cannabinoiden, Kokain und Methadon festgestellt worden.

Der Bereitschaftsarzt habe den Angeklagten dann in das Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen einweisen lassen. Die während der Verhandlung anwesende Gutachterin machte für den Angeklagten während der Tatzeit infolge des Alkohol- und Rauschgiftkonsums nur eine leichte Einschränkung der Steuerungsfähigkeit geltend. Schließlich forderte die Staatsanwältin auch wegen der vielen einschlägigen und anderen Vorstrafen des Angeklagten in Litauen, der Schweiz, in Frankreich und in Deutschland eine Haftstrafe von sechs Monaten. Die Verteidigung hielt auf Grund des ungeordneten Vorlebens des Angeklagten eine geringe Haftstrafe für angemessen. Amtsrichter Stefan Götz verurteilte den 43-jährigen Mann zu einer Haftstrafe von sechs Monaten sowie der Übernahme der Verfahrenskosten. Zudem empfahl er ihm wegen seines Drogen- und Alkoholproblems dringend eine Entziehungskur während der Haftzeit.