22.12.2017 08:06 dpa Schopfheim Mann nach Brand in Schopfheim in Lebensgefahr

Nach einem schweren Brand am Donnerstag in Schopfheim konnte ein Mann aus dem brennenden Gebäude gerettet werden. Er wurde nach Polizeiangaben mit einer Rauchvergiftung und Verbrennungen in eine Klinik gebracht.