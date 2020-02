von Nicolai Kapitz

Schopfheim – Wie funktioniert eigentlich der Wandel in der Betreuung älterer Menschen im Kleinen? Welche Lösungen gibt es im ländlichen Raum im Spannungsfeld zwischen ambulanter Betreuung und stationärer Pflege? Und wie vorbildhaft kann dabei das Georg-Reinhardt-Haus in Schopfheim sein? Auf diese Fragen bekam Landessozialminister Manfred Lucha (Grüne) am Mittwoch bei einem Besuch der Einrichtung Antworten. Und er ging mit dem Gefühl: Da, wo das Georg-Reinhardt-Haus bereits ist, soll der landesweite Standard irgendwann sein.

Sozialminister Manne Lucha besuchte auch den Bewohnerbeirat im Georg-Reinhardt-Haus. | Bild: Nicolai Kapitz

„Jetzt hab ich kurz einen Schreck bekommen“ – Manfred Lucha steht im ersten Stock im Georg-Reinhardt-Haus vor einem Schild mit der Aufschrift „Station Rötteln“. Der Minister hatte zuerst etwas von „Röteln“ gelesen – bei den zur Zeit grassierenden Viren sei das ja ein Alarmsignal, scherzte der Minister aus dem Wahlkreis Ravensburg in seiner ihm eigenen, ur-bayerischen Art, die ihm irgendwann vor Jahrzehnten den Spitznamen „Manne“ einbrachte, mit dem er inzwischen bekannt ist. Nein, mit einem Alarmsignal hat die Station Rötteln nichts zu tun. „Mir hänn uns noch nie in d‘Hoor kriegt“, teilt eine Bewohnerin dem Minister mit, als dieser mitsamt Delegation gerade rechtzeitig zu einer Sitzung des Bewohnerbeirates erscheint. Hier sitzen die Bewohner zusammen, unterhalten sich, spielen Brettspiele – aber treffen durchaus auch mal Entscheidungen, die ihr Umfeld betreffen. Soziale Teilhabe im Alter. Die 94-jährige Beiratsvorsitzende Gretel Bacherl führt die Delegation in ihr Zimmer, in dem sie ihre Privatsphäre hat, aber auch immer den Komfort der stationären Pflege genießt.

Das ist es, warum der Minister gemeinsam mit den Landtagsabgeordneten Josha Frey (Grüne) und Sabine Hartmann-Müller (CDU) – alle drei sitzen im Arbeitskreis Soziales der Landesregierung – nach Schopfheim gekommen ist. Er wolle sich „diese Philosophie mal anschauen, direkt vor Ort“. Möglich machen ihm das Stefan Schmidt, der Einrichtungsleiter, und Martin Mybes, Geschäftsführer des Evangelischen Sozialwerks als Träger nicht nur des Georg-Reinhardt-Hauses, sondern auch des benachbarten, nagelneuen Dietrich-Bonhoeffer-Hauses mit Tagespflege. Schmidt ist sichtlich stolz darauf, dem Minister ein Haus präsentieren zu können, das recht weit vorangekommen ist auf einem weiten Weg, weg von der klassischen stationären Pflege, hin zu einer häuslichen und flexiblen „Haus- und Lebensgemeinschaft“, wie der Einrichtungsleiter es nennt. 100 Bewohner im Georg-Reinhardt-Haus kommen seit der Einweihung des Neubaus in den Genuss eigener Wohngemeinschaften, sozialer Teilhabe und individuell abgestimmter Betreuung. Sogar eigene Küchen befinden sich auf den Stationen – Mitbestimmen beginnt beim Essen. Martin Mybes stellt die vielschichtigen Angebote vor, die inzwischen in und um Schopfheim vorgehalten werden: Einerseits das Angebot im Georg-Reinhardt-Haus, andererseits die Tagespflege und dann natürlich Modelle wie die im Neubaugebiet am Eisweiher geplante Senioren-Wohngemeinschaft mit Betreuung. Mit solchen „kleinen Schritten“ sei die Umstellung vom althergebrachten System schon auf einem guten Weg, so Martin Mybes.

Doch Stefan Schmidt und Martin Mybes wollen Manne Lucha auch etwas zum Nachdenken mitgeben: „Der Pflegenotstand geht auch an uns nicht vorbei“, sagt Stefan Schmidt. „Wir sind froh, alle Stellen besetzt zu haben. Aber es wird immer schwieriger.“ Und schließlich macht den Pflege-Organisatoren in und um Schopfheim auch der Ärztemangel Sorgen. „Auch ein Medizinisches Versorgungszentrum ist aus unserer Sicht keine Dauerlösung“, sagt Schmidt zu der zu Jahresbeginn eröffneten Praxis in Fahrnau, die zumindest den Kollaps der Ärzteversorgung in der Stadt abgewendet hatte.

„Die Abkehr vom hospitalen Modell ist auch unsere Strategie“, verkündet der Minister bei einer kleinen Gesprächsrunde am Rande des Rundgangs durch das Haus. „Wir wollen diese kommunalen Flickenteppiche stützen“, sagt Lucha, er sei auch „ein Fan von kleinen Schnellbooten“. Er meint damit Einrichtungen, die in Regie von nicht gewinnorientierten, regional überschaubaren und auf die lokalen Bedürfnisse ausgerichteten Trägern entstehen – „Käfighaltung“ lehnt er ab. „Wir müssen darauf achten, dass wir solche Formate nicht erschweren.“ Zumal gerade auch im Georg-Reinhardt-Haus die Zahl der ehrenamtlichen Helfer groß sei, und das, so Lucha, „ist die beste Form der Qualitätskontrolle“.

Er habe in Schopfheim eine Einrichtung gesehen, die er als „Best Practice“ – als Paradebeispiel – bezeichnen würde. „Diese althergebrachte Trennung zwischen der Einstufung als pflegebedürftig und nicht pflegebedürftig löst sich auf“, erklärt Manne Lucha. „Wir brauchen Modelle, die zwar Qualität und Service bieten, es den Menschen aber trotzdem ermöglichen, in Würde und selbstbestimmt zu leben.“ Auch die Landesregierung sei angewiesen auf neue „Lebensform-Ideen, die schon unterhalb der Pflegeschwelle hilfreich sind“ – sprich: Schon bevor jemand als pflegebedürftig eingestuft wird, muss ihm der Einstieg in eine betreute Wohngemeinschaft nach dem Vorbild des Sozialwerks möglich sein. Luchas Vision: „Die Betreuung muss mit den Menschen mitwachsen.“ Und am besten gehe das auch noch in Gemeinschaft, „denn Einsamkeit macht schneller krank“.

Was nimmt der Minister also aus Schopfheim mit? „Unser Ziel ist, dass es mehr Institutionen gibt wie diese. Da wollen wir hin.“ Es gehe, sagt der im Landkreis Altötting aufgewachsene Manne Lucha – und hier kommt wieder seine direkte bayerische Art durch –, nicht darum, die Leute „satt und sauber zu bekommen“, sondern darum, in einem angemessenen Lebensraum altern zu können – auch im ländlichen Raum.