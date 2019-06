von Stefan Ammann

Schopfheim – Seit acht Jahren bilden die Malteser in Schopfheim Schüler des des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) zu Schulsanitätern aus. Die jungen Notfallhelfer leisten wertvolle Dienste im Schulalltag und entlasten die strapazierten Rettungskräfte. Wir haben die Schulsanitäter bei einer ihrer 14-tätigen Übungen auf der Rettungswache der Malteser in Gündenhausen besucht.

„Wann müssen wir reanimieren?“, fragt Marco Szokoll in die versammelte Schülerrunde. „Wenn keine Atmung mehr da ist“, antwortet prompt eine Schülerin. „Und wann dürfen wir aufhören?“, will der Einsatzdienstleiter der Schopfheimer Malteser weiter wissen. „Wir reanimieren so lange, bis der Patient wieder lebt, uns die Kraft in den Armen ausgeht oder der Rettungsdienst eintrifft“, kommt die Antwort aus dem Schülerrund.

Der Ausbilder nickt zufrieden und geht zum praktischen Teil über: „Der Einsatz beginnt jetzt. Ihr könnt anfangen“, ertönt das Kommando. Zwei Schüler stehen schon mit dem Notfallrucksack bereit. Zuerst wird der „Patient“ – eine lebensgetreue Übungspuppe – angesprochen. Dann packen die Schüler in Windeseile ihre Utensilien aus und beginnen mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Dabei gehen sie hochkonzentriert zu Werke.

Ein Nachwuchssanitäter legt den Beatmungsbeutel an, während sein Kollege die Herzdruckmassage anwendet. Dann wird gewechselt, um die eigenen Kräfte zu schonen. „Herzrhythmus wird analysiert. Den Patienten jetzt nicht berühren“, krächzt zwischendurch immer wieder die Computerstimme aus dem sogenannten automatisierten externen Defibrillator (AED). Dieses Gerät kann automatisch Stromstöße abgeben und unterstützt so die Wiederbelebung. Nach wenigen Minuten ist die Übung beendet und es ist Zeit für die Manöverkritik. „Ihr müsst lauter kommunizieren, damit der eine weiß, was der andere gerade macht. Denkt daran, auch kleine Fehler können die Überlebenschancen senken“, mahnt Szokoll, um dann anzufügen: „Habt ihr gut gemacht, ihr dürft einpacken.“

Derzeit gibt es am THG 16 Schulsanitäter. Zuerst müssen die Schüler einen ganz normalen Erste Hilfe Kurs absolvieren, wie er auch für den Führerschein notwendig ist. Danach werden im umfangreichen Notfallhelferkurs die Hintergründe von Erkrankungen und Notfällen, wie beispielsweise Diabetes, Asthma oder allergischen Schocks, erlernt. „Wichtig ist regelmäßiges Üben, damit die Griffe sitzen“, betont Szokoll.

Dass die jungen Schulsanitäter – oder Notfallhelfer wie sie korrekt heißen – ihre Aufgabe sehr ernst nehmen, merkt man schnell, wenn man sich mit ihnen unterhält. „Es macht nicht nur Spaß, man lernt auch etwas, das anderen helfen kann“, sagt Christian Tscholakidi. „Es ist gut, dass wir in der Gruppe üben und uns gegenseitig Verbessern können“, ergänzt sein Schulkollege Valentin Steiner.

„Auch für uns ist es eine große Entlastung, schließlich haben die wenigsten Lehrer eine Nothelferausbildung“, freut sich Tim Jansen. Der Lehrer koordiniert und betreut die Schulsanitäter am THG. Während des Schulbetriebs ist immer ein Team aus zwei Schulsanitätern zur Bereitschaft eingeteilt. Mit einem Dienst-Handy ausgestattet können sie bei Notfällen – auch bei Schulveranstaltungen oder Sporttagen – sofort zur Stelle sein. Während den Pausen bieten sie zusätzlich eine Sprechstunde im Sanitätszimmer des Gymnasiums an. Schulsanitäter seien gleich in mehrerer Hinsicht wichtig, erläutert Marco Szokoll: „Im Notfall überbrücken sie die vielleicht entscheidenden Minuten bis der Rettungsdienst da ist.“

Die Malteser bilden die Schüler so aus, dass sie Situationen richtig einschätzen und Ernstfälle von Lappalien unterscheiden können. Wenn‘s mal nicht ganz so schlimm ist und schon ein Pflaster oder eine Brandsalbe das Problem löst, muss nicht gleich der Notarzt gerufen werden. Das schone die kostbaren und knappen Ressourcen der Rettungsdienste, denn die müssten nicht selten am personellen und materiellen Limit arbeiten, erklärt Szokoll.