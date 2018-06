Schopfheim Literaturmeile: Ein Summelsurium rund um die Biene

Am 22. Juni führt die 8. Literaturmeile von Hausen in Schopfheims Altstadt. Das Thema handelt von Bienen und Menschen.

Schopfheim/Hausen – Zum 8. Mal richten die Stadt Schopfheim, die Gemeinde Hausen und die Museumsgesellschaft die Literaturmeile aus. „Es wurde eine ganze Weile nachgedacht, doch dann stand das Motto für 2018 fest“, sagte Fachbereichsleiter Jürgen Sänger während eines Pressegesprächs. Und das lautet: „Von Bienen und Menschen – ein Summelsurium“.

Judith Klesinski, Reinhard Seiberlich und Wernfried Hübschmann – alle drei aus Hausen – werden die Lesung während der etwa vier Kilometer langen Strecke mit vier Stationen bestreiten. Wo diese Stationen sind und wie der genaue Streckenverlauf aussieht, wird im Vorfeld nicht verraten. Darüber sind sich Jürgen Sänger, Susanne Häußer-Ühlin (Bereich Kultur), Jutta Hofmann (Tourismus), Ulla Schmid (Museumsleiterin) und Martin Bühler (Bürgermeister von Hausen) einig. Genauso wenig wird vorher etwas über das literarische Programm bekannt, denn das werden die Vortragenden unter sich ausmachen. „Neu ist diesmal, dass zu dritt gelesen wird, in einer Art Rollenspiel“, erklärte Jürgen Sänger. Start der Literaturmeile ist am Hebelhaus in Hausen, Ziel die Altstadt in Schopfheim. Die Gemeinde Hausen werde für die Teilnehmer (mit Karte) bereits um 16 Uhr eine Führung durchs Hebelhaus anbieten, sagte Martin Bühler. Der Weg von Hausen nach Schopfheim sei durchaus machbar, fügte er hinzu. Hier knüpfte Susanne Häußer-Ühlin an, die nochmals explizit darauf hinwies, dass die Teilnehmer zu Fuß unterwegs sein werden.

Da habe es in der Vergangenheit hin und wieder Irritationen gegeben. Ansonsten werde es Prosa- und Lyriktexte rund ums Thema Bienen aus allen Epochen geben, sagte Susanne Häußer-Ühlin. Der eine oder andere Text werde vielleicht auch ein wenig stichig, schmunzelte Jutta Hofmann, doch Schutzkleidung sei nicht erforderlich, zumal keine Bienenschwärme für unterwegs gebucht worden seien. „Dafür gibt’s aber unterwegs Getränke und Snacks“, so Häußer-Ühlin.

Das Thema Bienen sei dem Organisationskomitee bei einem Bummel entlang der Wiese gekommen, sagte Martin Bühler. Da habe es Blumen und Bienen gegeben – und irgendwann sei das Thema geboren worden.

Dazu passend hat Harald Klemm (Vorsitzender der Museumsgesellschaft) das Plakat und den Flyer entworfen. Besonders schön daran sei das passende Foto mit der Biene, die die leuchtend gelbe Blume anfliegt. Ein Hingucker.