von Monika Weber

Schopfheim (mwe) Mit Einbruch der Dunkelheit erstrahlt Schopfheim am Freitag, 29. November, im Lichterglanz. Beim Lichterfest des Gewerbevereins Fokus laden Geschäfte sowie Stände von Vereinen und Hobbykünstlern in den Straßen zum abendlichen Bummel ein. Traditionell startet mit dem Lichterfest auch die Weihnachtsaktion des Gewerbevereins. 40 000 Lose werden bis Heiligabend in 33 Geschäften beim Einkauf an die Kunden ausgegeben. In der Stadt gibt es Lichterinseln, die Stände sind geschmückt und die Geschäfte weihnachtlich dekoriert.

Lichterfest: Mit 69 Teilnehmern hat das Lichterfest seinen bisherigen Höchststand erreicht, erklärten die beiden Organisatorinnen Janine Bühler und Hildegard Pfeifer-Zäh beim Pressegespräch. Einigen hätte man schon absagen müssen. Um 18.30 Uhr kommt der Nikolaus und hat für die Kinder süße Kleinigkeiten dabei. Auf der Bühne am Marktplatz moderiert Ramona Schwald, wenn Kinder dem Nikolaus wieder Lieder vorsingen oder Gedichte aufsagen, für die es eine Belohnung gibt. Auf der Bühne am Marktplatz sorgt Julian Weiss mit seiner ruhigen Musik für ein passendes Ambiente. Mario Stracuzzi, der schon öfters bei Veranstaltungen des Gewerbevereins dabei war, spielt an der Ecke Feldbergstraße. Die Jugendkapelle der Stadtmusik ist mobil unterwegs und sucht sich selbst Plätze, wo sie spielt. „Die haben eigentlich Probenwochenende und kommen trotzdem zu uns“, freut sich Hildegard Pfeifer-Zäh. Auch ein Kinderchor der Waldorfschule zieht durch die Straßen und singt an verschiedenen Standorten.

Das Lichterfest ist für viele Vereine eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen. „Schon im August kommen die ersten Anfragen, wenn wir noch in der Organisation des Herbstmarktes stecken“, berichtet Janine Bühler, „da sieht man, wie wichtig das Fest ist“. Und so beteiligen sich der Tafelladen, der Kinderschutzbund (der Kindern Geschichten vorliest), der Kindergarten Lus, der Musikverein Wiechs und einige Fasnachtscliquen. Hobbykünstler bieten selbstgemachten Waren an. Das DRK stellt den Sanitätsdienst, öffnet seinen Laden und verkauft Würstchen und die Malteser sind ebenfalls vor Ort. Zum ersten Mal dabei ist der Verein „Help World“, der Karten für ein Benefizkonzert des Schwarzmeer-Kosaken-Chors unter Mitwirkung und Leitung von Peter Orloff am 15. Januar zu Gunsten der SOS Kinderdörfer in Tunesien verkauft. Der Zirkus Montana verkauft wieder Leuchtmittel, die wie riesige funkelnde Luftballons aussehen und die zusätzlich für Stimmung überall in der Stadt sorgen.

Verkehr: Die Straßen in der Innenstadt sind von 15 Uhr an gesperrt. Ab 22.30 Uhr sind sie wieder frei für den Verkehr. Die kurze Aufbauzeit mache die Organisation besonders schwierig. Vor allem, weil das Parken in den abgesperrten Straßen noch bis 15 Uhr erlaubt ist. Da habe jedoch das Ordnungsamt zugesagt, zu helfen.

Die Straßen in der Innenstadt sind von 15 Uhr an gesperrt. Ab 22.30 Uhr sind sie wieder frei für den Verkehr. Die kurze Aufbauzeit mache die Organisation besonders schwierig. Vor allem, weil das Parken in den abgesperrten Straßen noch bis 15 Uhr erlaubt ist. Da habe jedoch das Ordnungsamt zugesagt, zu helfen. Organisation: Auch wenn man mittlerweile ein eingespieltes Team habe, sei der Organisationsaufwand groß. Vor allem die Stromversorgung für die Stände sei eine große Herausforderung und verlange sorgfältige Planung. Deshalb sei man auch froh um die Unterstützung des THW. Weil man nicht alle Stände mit Strom versorgen könne, musste man einigen Teilnehmern absagen und andere müssen auf Batteriebetrieb für die Lichterdekoration zurückgreifen.

Auch wenn man mittlerweile ein eingespieltes Team habe, sei der Organisationsaufwand groß. Vor allem die Stromversorgung für die Stände sei eine große Herausforderung und verlange sorgfältige Planung. Deshalb sei man auch froh um die Unterstützung des THW. Weil man nicht alle Stände mit Strom versorgen könne, musste man einigen Teilnehmern absagen und andere müssen auf Batteriebetrieb für die Lichterdekoration zurückgreifen. Das Knusperhüsli: des Gewerbevereins bezieht ab dem Lichterfest wieder seinen Standort am Marktplatz, hat ebenfalls bis 21 Uhr beim Lichterfest geöffnet und dann an allen Markttagen mittwochs bis 13 Uhr und samstags bis 18 Uhr.

Lichterfest: Freitag, 29. November, 17 bis 21 Uhr.