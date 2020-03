von Nicolai Kapitz

Der Streit um die Windkraft im Kleinen Wiesental ist mittlerweile zu einem regelrechten Kleinkrieg mutiert. Längst hat die Auseinandersetzung die Sachebene verlassen, es dreht sich vieles um Beleidigungen, Anwürfe, Unterstellungen. Wie sehr sich das Klima in der Diskussion verschlechtert hat, zeigte sich am Dienstag, als sich zum ersten Mal Windkraft-Gegner und -Befürworter in einem Gerichtsprozess gegenüberstanden. Es ging um die Frage, ob ein Bürchauer bei einer Info-Veranstaltung Bürgermeister Schönbett beleidigt hat.

„Grüßen Sie noch?“ – die Frage von Bürgermeister Gerd Schönbett kurz vor dem Beginn der Gerichtsverhandlung am Dienstagmorgen am Amtsgericht in Schopfheim war natürlich auf das Coronavirus gemünzt und darauf, ob man sich angesichts der Ansteckungsgefahr noch per Handschlag begrüßt oder nicht.

Man kann sie aber auch ganz gut auf die derzeitige Stimmung im Kleinen Wiesental übertragen. Seit in der Einheitsgemeinde der Streit um das Für und Wider der vom Investor Elektrizitätswerke Schönau (EWS) geplanten bis zu neun Windkraftanlagen auf dem Höhenzug des Zeller Blauen hochgekocht ist, grüßt auf den Straßen der Ortsteile weiß Gott nicht mehr jeder jeden. Gerd Schönbett erfuhr das am Dienstagmorgen erneut: Er war als Geschädigter vor das Amtsgericht geladen um zu bezeugen, dass er am 26. September 2019 bei einem Informationsabend der Bürgerinitiative Schwarzwald Gegenwind in Neuenweg vom Angeklagten mit den Worten „Da ist ja das größte korrupte Dreckschwein der Gemeinde“ beleidigt worden ist. Der 69-jährige Bürchauer, der auf der Anklagebank Platz genommen hatte, würdigte den Bürgermeister keines Blickes. Der Mann soll diesen Satz laut Anklage gleich zweimal in Richtung Bürgermeister geschrien haben – einmal im Eingangsbereich des Saals im Gasthaus „Maien“ in Neuenweg, wohin die Bürgerinitiative im September zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Landschaftsbeeinträchtigung durch Windkraftanlagen geladen hatte. Und einmal schließlich im Saal selbst, wo es ein Großteil der rund 100 Besucher des Abends gehört haben soll. Laut Anklage war es auch die Absicht des 69-Jährigen, dass es möglichst viele Besucher hören.

Der Angeklagte behauptete dagegen, er habe lediglich den Satz „das ist die größte Subventionsschweinerei, die das Tal je erlebt hat“ gesagt. Und dabei habe er niemanden persönlich angegriffen, sondern den Satz lediglich in Richtung von Schönbett und EWS-Vertretern gerufen. Jedenfalls war der 69-Jährige nach seinem Zwischenruf aus dem Saal geworfen worden.

Zweiter Verhandlungstag am 24. März nötig

Um es abzukürzen: Am Dienstag konnte nicht restlos geklärt werden, ob der Satz so gefallen war und wenn ja, wie oft und von wem. Die dazu geladenen Zeugen hatten es – mit Ausnahme von Schönbett – entweder nur undeutlich gehört oder waren sich nicht mehr sicher. Deswegen gibt es am 24. März einen neuen Anlauf, wo weitere Zeugen gehört werden sollen. Was aber durch die Aussagen des Angeklagten sowie von Sonja Eiche, Initiatorin einer Pro-Windkraft-Unterschriftenliste aus Raich, Klaus Worms, Ortsvorsteher von Neuenweg, und Bernd Fischbeck, Sprecher der Bürgerinitiative Schwarzwald Gegenwind und Diskussionsleiter an besagtem Abend, klar wurde: Die Debatte im Tal wird inzwischen mit allen Mitteln geführt.

Diese Erkenntnis gewannen die rund 20 Prozessbeobachter schon bei der Frage von Amtsrichter Stefan Götz an den Angeklagten, ob er die Beleidigung zugebe. Antwort: „Wenn ich mich auf dieses Niveau hinunterlasse, verliere ich meine Selbstachtung. So etwas überlasse ich den Windkraft-Befürwortern.“ Der Angeklagte versuchte mehrfach, das Windkraft-Projekt und seine persönliche Abneigung dagegen vor Gericht zur Sprache zu bringen. Zeugen hatte er keine benannt, „wenn ich das hätte machen wollen, wäre dieser Saal hier zu klein“, erklärte der Bürchauer. Er sprach von Subventionen, von durch Windkraft-Befürworter zerstörten Protestplakaten der Bürgerinitiative, von Versuchen der Windkraft-Befürworter, „die Windkraft-Gegner zu spalten“ oder von Beschwerden bei der Kommunalaufsicht, während Richter Götz bemüht war, den Fokus auf dem Abend des 26. September zu behalten.

Bürgermeister Gerd Schönbett, Klaus Worms und Sonja Eiche sprachen durchweg von einer „aufgeheizten Stimmung und aggressiven Atmosphäre“ im Saal an jenem Abend – wie, so Sonja Eiche, übrigens bei vielen weiteren der BI-Veranstaltungen. Schönbett und Eiche wiederholten einige Zitate, die sie an dem Abend im September aufgeschnappt haben wollen: „Windkraftanlagen sind KZ-Mordmaschinen“, „das ist keine Demokratie, das ist schlimmer als im Dritten Reich“, „die Neger in Afrika sind auch nicht blöd, die bauen Kohlekraftwerke“, „wenn die Dinger kommen, werde ich das korrupte Scheißland verlassen“.

Sonja Eiche selbst sei an dem Abend als „geisteskrank“ bezeichnet worden. Und Klaus Worms – als Ortsvorsteher von Neuenweg durchaus auch Vertreter einiger windkraft-kritischer Bürger – hatte den Eindruck, „dass nicht mehr viel gefehlt hat, bis jemand gewalttätig wird“. Es sei eine sehr bedrohliche Stimmung gewesen, gerade gegenüber den zehn bis 15 Windkraft-Befürwortern im Saal, darunter auch die EWS-Vertreter Michael und Ursula Sladek aus Schönau.

Bernd Fischbeck wollte das nicht so stehen lassen, er sah „starke Provokationen auf beiden Seiten, gerade auch vonseiten des Bürgermeisters“. Die Stimmung sei auch für ihn unangenehm gewesen, „es ging um ein Sachthema“. Fischbeck machte übrigens eins deutlich: Nicht jeder Windkraft-Gegner im Kleinen Wiesental sei Mitglied der Bürgerinitiative.

Auch ihm gingen manche der Wortmeldungen zu weit, so auch die des Angeklagten. Um die Diskussion wieder zu beruhigen, habe er den Angeklagten nach dessen Zwischenruf – den auch Bernd Fischbeck nicht genau im Wortlaut gehört haben will – aus dem Saal gewiesen.