von Monika Weber

Schopfheim – Der 36-jährige Schopfheimer Thomas Wahl hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Er möchte im September beim Muskathlon in Rumänien starten und das, obwohl er bislang nur wenig sportlich aktiv war. Der Muskathlon ist ein Benefizlauf, der am Veranstaltungsort Hilfsprojekte unterstützt. Die Teilnehmer sammeln für das Startgeld Spenden in Höhe von 10.000 Euro oder mehr und unterstützen damit das jeweilige Projekt. In Rumänien geht es konkret um die Bekämpfung von Menschenhandel.

Der Muskathlon: Die Veranstaltung dauert vom 20. bis 27. September. Der eigentliche Lauf findet am 26. September statt. Thomas Wahl hat sich als „kompletter Nichtläufer“, der höchstens mal zwei oder drei Kilometer gejoggt ist, für die Strecke von 42 Kilometern entschieden. Möglich wären auch 21 Kilometer oder gar 63 Kilometer, die man dann aber wahlweise laufen oder wandern könne. Außerdem könne man auch 120 Kilometer mit dem Rad fahren. „42 Kilometer ist die richtige Wahl für mich“, ist Thomas Wahl überzeugt, nachdem er vor einigen Wochen angefangen hat, dafür zu trainieren. „Mittlerweile schaffe ich zehn Kilometer“, berichtet er. Die 21 Kilometer würden ihm wohl zu leichtfallen, denkt er, denn es soll ja ein „extremer Einsatz für extreme Ungerechtigkeit“ werden.Die Familie unterstützt sein Vorhaben und die Kinder fahren bei seinen Trainingseinheiten auch mal mit dem Fahrrad mit. Bei der Reise nach Rumänien können sie jedoch nicht dabei sein, weil zu dieser Zeit Schule ist und zwei der drei Kinder schulpflichtig sind.

Die Idee: Aber wie kam Thomas Wahl auf die Idee? 2017 nahm ihn ein Freund mit zu einem „Charakter-Wochenende“, das von der überkonfessionellen christlichen Bewegung „4M, der 4te Musketier“ organisiert wurde. Ohne Technik, nur mit dem Zelt und einem Rucksack ausgerüstet, ging es im Winter bei Minustemperaturen und Schnee in kleinen Teams durch den Schwarzwald. Diese Reise stärkte bei Thomas Wahl die Beziehung zu Gott und zeigte ihm Ziele auf, für die es sich zu kämpfen lohnt. So wurde der Schopfheimer auch aufmerksam auf den Muskathlon, der von 4M seit 2012 weltweit bereits über 30 Mal in zehn Ländern durchgeführt wurde. Dabei werden jeweils Projekte im Veranstaltungsland unterstützt. Insgesamt wurden über 16 Millionen Euro gesammelt. „Ich hatte in den letzten Jahren viel zu viel Zeit mit egoistischen Projekten verbracht, wie beispielsweise am Haus zu bauen, und habe gemerkt, was wahre Freiheit bedeutet“, sagt Thomas Wahl. Dabei habe er auch die Familie vernachlässigt. Dies wieder in Ordnung zu bringen und sich darüber hinaus für die Ärmsten und mehr Gerechtigkeit einzusetzen, ist nun seine Mission. „Ich möchte die Welt ein bisschen besser machen.“

Der Spendenzweck: Mit seinen offenen Grenzen zum deutlich reicheren Westeuropa ist Rumänien zu einem Hotspot für Menschenhandel geworden. Untersuchungen im Global Slavery Index zufolge leben 86 000 Menschen in Rumänien in moderner Sklaverei. Darüber hinaus werden viele Rumänen in anderen Ländern Europas ausgebeutet, beispielsweise junge Mädchen als Prostituierte. Die Menschenrechtsorganisation International Justice Mission (IJM) setzt sich in Rumänien und weiteren elf Ländern gegen Menschenhandel ein. Sie bekommt die Spenden, die von bis zu 100 Läufern gesammelt werden. IJM unterstützt Polizei und Justiz sowie Betroffene, die aus der Sklaverei und anderen Formen von Gewalt befreit wurden. In der Nachsorge werden diese dann von IJM Psychologen und Sozialarbeitern betreut. Neben dem Training rührt Thomas Wahl kräftig die Werbetrommel für sein Spendenziel, sogar mit einem eigenen Flyer. Auf der Webseite muskathlon.com kann man den jeweils aktuellen Spendenstand aller Teilnehmer verfolgen. Aktuell hat Thomas Wahl schon über 3000 Euro für das Projekt sammeln können.

Wer Thomas Wahl unterstützen will, kann das unter folgender Bankverbindung tun: IJM Deutschland e.V. IBAN: DE 69100900002555111005; BIC BEVODEBB (Berliner Volksbank); Zweck: Muskathlon Rumänien – Thomas Wahl. Bei Fragen:Thomas Wahl, Tel. 0162/1 33 45 22 und thomas.diewahls@gmx.de. Folgen geht auf Facebook (Thomas Wahl)und Instagram (tomes_j_wahl).