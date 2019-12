von Ulrike Jäger

Todtnau/Notschrei (kr) Trotz Temperaturen über null Grad Celsius wurde am Sonntag die neue Langlaufsaison am Notschrei eröffnet. Die dortige Loipe ist derzeit die einzige in ganz Deutschland, die überhaupt geöffnet hat. „Die Leute sind heiß auf Winter“, sagt Skischulbetreiber Rainer Kiefer.

Vorteil der Anlage auf dem Notschreipass (1120 Meter): „Wintersportler müssen nicht nach Davos fahren, um Langlaufen zu können“, so Kiefer von der Nordic-Schule am Notschrei. Er und Betriebsleiter Walter Rombach sowie Georg Behringer vom Nordic-Center Notschrei erklärten, wie das möglich ist, dass hier Schnee auf einer Strecke von mehr als anderthalb Kilometer liegt: Es handelt sich um Schnee aus den Schneefällen Ende November, außerdem wurden rund 3200 Kubikmeter Schnee aus dem „Snowfarming-Vorrat“ entnommen, berichtet Betriebsleiter Walter Rombach. So nennt sich die Lagerung von Schnee, der unter einer dicken Schicht Holzspäne im Wald über den Sommer konserviert wird. Seit dem 18. November wird bereits trainiert, im Moment ist die Nutzung der Nordic-Arena ausschließlich nach Anmeldung und nur für Nachwuchs- und Kadertraining möglich. Am Sonntag kamen jedoch zum Langlauf-Opening auch viele interessierte Freizeitsportler, um sich zu informieren oder ein paar erste Schritte auf den schmalen Brettern im Anfängerkurs zu wagen.

Dass es Schnee am Notschrei hat, könne man kaum glauben, wenn gleichzeitig in Freiburg (nur 30 Minuten entfernt) zwölf Grad plus herrschen, sagte Georg Behringer, Infrastrukturvorstand des Nordic-Centers. An manchen Tagen hätten sich bereits 70 Sportler auf der Loipe getummelt, die Loipe werde von Dienstag bis Freitag bis 21.30 Uhr voll beleuchtet. Nur der Skitest und der Wachs-Service sind am Sonntag wegen des Wetters ausgefallen.

Rainer Kiefer sieht in der Gesellschaft aktuell eine Tendenz zu „sportlichem Langlaufen“. Die Leute hätten ungebrochenen Spaß an der Bewegung und am Ausdauersport, hat er beobachtet – „das fordert den ganzen Körper.“ Es gebe auch immer mehr Familien mit Kindern mit Interesse an Ski-Langlauf. Viele unter ihnen seien im Sommer Radfahrer und Mountainbiker. Kinder und die zahlreichen umliegenden Vereine kommen auf den Pass zwischen Todtnau und Oberried, um hier zu trainieren. Nicht zuletzt sei das Kindertraining stark gefragt, so Kiefer.

Vor acht Jahren hat Rainer Kiefer die Nordic-Schule auf dem Notschrei gegründet, die europaweit meist frequentierte Skischule, wie er kürzlich erfuhr. Er hat einen Master in Sportwissenschaft, ist Sportpsychologe, DSV-Skilehrer und Leistungssporttrainer Nordisch. Vom 9 bis 12. Januar 2020 findet auf dem Notschrei der erste Wettkampf statt, hier wird sich die Jugend beim Deutschlandpokal zusammen mit dem Swiss-Cup messen.

Aktuelle Loipen-Infos im Internet:

http://www.nordic-center-notschrei.de