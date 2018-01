Schopfheim Landesschau Mobil: Die Stadt im Fernsehen

Eine Woche lang befasste sich ein Filmteam des SWR-Fernsehens mit Schopfheim unter dem Blickwinkel Land und Leute.

Die Kamera hält konzentriert auf die spiegelnde Wasseroberfläche, um in Nahaufnahme eine Spinne beim Wasserlaufen zu beobachten. Dann die Totale auf den Eichener See, der sich nach den Regenfällen der vergangenen Tage an diesem Tag bei Kaiserwetter so prächtig und ausufernd präsentiert wie selten: Ein fernsehreifer Auftritt das Ganze – und damit perfekt für das Filmteam des SWR, das für „Landesschau Mobil“ die ganze Woche über in Schopfheim unterwegs ist, um das Leben und die Landschaft hier in ihren unterschiedlichen Facetten zu porträtieren.

Mit dem aktuellen Vorzeige-Gastspiel hat das Eichener Urzeitphänomen zur Wochenmitte doch noch die Kurve hin zum würdigen TV-Auftritt bekommen: Eigentlich stand der See gleich zum Auftakt der Dreharbeiten am Montag auf dem Plan. Ganztags strömender Regen aber zwang das dreiköpfige SWR-Team, die Szene vorläufig ins Wasser fallen zu lassen – im engen Zeitkorsett der Dreharbeiten eigentlich ein No-Go, wie Reporterin Kristin Haub erklärt: „Unsere Termine und Interviews sind so eng getaktet, dass wir nicht einfach etwas ausfallen lassen und anderswann nachholen können.“ Nach einiger Telefoniererei gelang es dann aber doch, den Dreh am See mit einem anderen Termin abzutauschen – und die Anfangskomplikation entpuppt sich nun im Nachhinein als echter Glücksfall.

Idee des Landesschau Mobil-Formates ist es, möglichst unterschiedliche Facetten eines Ortes einzufangen, und das, was ihn besonders macht: Schöne und markante Ansichten von Stadt und Landschaft, und vor allem natürlich das Leben und die Menschen darin. In dieser Mission geht es für Kristin Haub und ihr Team auf ihrer sechstägigen Erkundungstour durch Schopfheim vom Interview mit Ehrenbürger Günter Zabel zur Stippvisite im Kürnberger Dorfladen, vom Wochenmarktbesuch in der Innenstadt hinauf zum Eichener See und von der Langenauer Rösterei des Dikome-Vereins zum Schopfheimer Original Jeannot Weißenberger, der als Fasnachts-Urgestein auch gleich noch ein Rendezvous mit einigen Hästrägern und Zunftvögten organisiert hat.

Ein straffer Drehplan mit genau eingetakteten Terminen also. Und trotzdem bleibt auch immer Raum für Zufallsbegegnungen und Ungeplantes – was sich im Vor-Ort-Sein eben so ergibt, betont Haub und verweist schmunzelnd auf den netten Plausch im Orient-Café in der Altstadt, in dem sich vor der Kameralinse so einige Lebensgeschichten kreuzten. „Das sind Sachen, die passieren einfach. Und oft kommt etwas richtig Schönes dabei heraus.“

Dass im Rahmen der Städteportrait-Reihe nun überhaupt Schopfheim in den Fokus geriet, war eher Zufall: „Wir versuchen, übers Jahr hinweg alle Regionen in Baden-Württemberg abzudecken“, erklärt Kristin Haub. Die Orte, in denen das Team schon war, werden mit Fähnchen markiert; Schopfheim war da bislang eine Leerstelle, die es jetzt zu füllen gilt.

Weil an diesem Tag derart perfektes Wetter ist, hat das Filmteam gleich die ganzen „Beauties“, wie es im Filmgeschäft heißt, in einer Tour abgehakt: Neben dem „Eiemer See“ vor allem auch die Hohe Flum und die Hohe Möhr mit all ihren grandiosen Aus- und Anblicken. „Das Besondere an Schopfheim ist die Lage und die Landschaft hier“, findet Reporterin Haub und schwärmt vom atemberaubenden Alpenpanorama, das sich dem Team vorhin vom Möhrenturm aus zu Füßen legte. Überhaupt präsentiert sich das Städtchen absolut telegen, lobt Haub: „Oft müssen wir nach schönen Fassaden und Ansichten suchen; hier findet man so etwas ohne Weiteres“, attestiert die Reporterin der Markgrafenstadt, mit Blick auf Altstadt-Ambiente und nette Nischen eine Menge Flair. Und noch etwas fällt auf: „Ihr habt hier ganz schön viele Politessen“, schmunzelt die Reporterin: Gleich am zweiten Drehtag gab es ein Knöllchen, als der SWR-Bus für eine spontane Aufnahme kurz ohne Parkschein parkte: „Manchmal muss es eben schnell gehen, um eine schöne Szene spontan einzufangen.“Und wie steht’s um den Menschenschlag, der die telegene Stadt- und Landschaft hier bewohnt? „Die Leute sind unheimlich aufgeschlossen und freundlich“, sagt Haub und verweist unter anderem auf die netten Schwätzchen am Vormittag auf dem Wochenmarkt. Derlei Offenheit allerdings verbucht sie nicht unbedingt als Besonderheit Schopfheims, sondern als Erfahrung, die sich bestätigt, wo immer sie als Reporterin hinkommt: „Die Menschen erzählen einfach gerne über ihre Heimat.“

Sendetermine: Gesendet wird die Reportage zunächst in einzelnen Episoden täglich von Montag, 5., bis Freitag, 9. Februar, in „Landesschau Baden-Württemberg“ (Sendezeit: 18.45 bis 19.30 Uhr). Außerdem als halbstündige Reportage am Samstag, 10. Februar, von 18.15 bis 18.45 Uhr in „Landesschau Mobil Schopfheim“ im SWR-Fernsehen in Baden-Württemberg.