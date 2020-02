von Dirk Sattelberger

Oberes Wiesental – Vor zwei Jahren hat Heimatforscher Werner Störk davor gewarnt, dass einige der geplanten Windräder am Zeller Blauen historische Schanzanlagen zerstören würden. Nun hat er beim geplanten Windrad Nummer 1 Recht bekommen: Die oberste Denkmalschutzbehörde schreibt ihm, dass der Standort dieses Windrads um 500 Meter verlegt werden soll – „weit von den bekannten Kulturdenkmälern entfernt“.

Werner Störk aus Schopfheim hat am 29. Januar Post vom Landesdenkmalamt in Stuttgart bekommen. Für Störk ist die Verschiebung eine Bestätigung seiner bisherigen Forschungsergebnisse am Hau zwischen Neuenweg und Böllen. „Der zuerst geplante Standort in der Planungskulisse hätte das Areal der Holder-Schanze unmittelbar gefährdet“, so Störk. Doch wenn das Windrad Nummer 1 nach Süden verschoben wird, befindet sich nach den bislang bekanntgewordenen Plänen dort schon Windrad Nummer 2 auf der Mühlhalde. Das könnte laut Störk bedeuten: Entweder bleibt es an der Holder-Schanze bei nur einem Windrad.

Oder es sind zwei Windräder nebeneinander geplant. Die Elektrizitätswerke Schönau (EWS) teilen auf Anfrage dazu mit: „Das finale Windparklayout wird erst mit Fertigstellung des Genehmigungsantrages feststehen.“ Die Aussage des Denkmalamts könne nicht bestätigt und nicht eingeordnet werden. Wie berichtet planen EWS und die Firma Enerkraft am Zeller Blauen bis zu neun Windräder.

Beim Windradstandort Nummer 7 am Tannenkopf zwischen Bürchau und Fröhnd sieht Werner Störk noch keine Entwarnung für barocke Bodendenkmäler. Dort gibt es zwei Plateaus und Mauerreste einer Alarm- und Signalfeuerstation am Tannenkopf. „Auch in der aktuellen Stellungnahme des Landesamts für Denkmalschutz im Regierungspräsidium Stuttgart stoßen wir erneut auf fachliche Fehler und Zweifelhaftes und damit verbundene – nachweisliche – archäologische Fehleinschätzungen“, zum Beispiel weil übersehen werde, dass eine Karte von 1785 nach Süden ausgerichtet ist (und nicht wie heute üblich nach Norden.) Störk zitiert das Landesamt: „Ob hier tatsächlich ein zweites Redans vorhanden war, lässt sich nicht mehr überprüfen.“ Doch das Gegenteil sei der Fall, so Störk, und verweist auf moderne Lidar-Aufnahmen und gut erkennbare Bodenspuren.

Dieses weitere, mutmaßliche Planungshindernis und eine „schier unangreifbare, sich gegenseitig deckende und intransparente Struktur“ bei Behörden sind Thema eines vierseitigen Briefs an Landrätin Marion Dammann und die Bürgermeister Gerd Schönbett (Kleines Wiesental) und Peter Palme (Zell).

Werner Störk hat sich unter anderem mit der Erforschung barocker Verteidigungsanlagen im Südschwarzwald einen Namen gemacht und ärgert sich, dass seine Forschungsergebnisse von den Behörden 2018 angezweifelt wurden und nur nach nachdrücklicher Intervention und dann zögerlich anerkannt worden sind. „Ich bin auch für die Energiewende, aber auch für Denkmalschutz.“ Firmen wie die EWS und die Genehmigungsbehörde in Lörrach müssten sich auf amtliche Informationen, in diesem Fall vom Denkmalschutz, verlassen können. „Wünschenswert wäre eine auf Wahrheit und belastbarem Sachverstand beruhende Fachkompetenz.“ Diese würde die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in jene Organe bilden, denen der Schutz von Kulturdenkmalen von Staatswegen anvertraut sei. Dieses Vertrauen habe in den letzten eineinhalb Jahren gelitten und zu Planungsfehlern geführt.