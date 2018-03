Schopfheim Kultur: Mundart über alli Grenze

Am kommenden Wochenende findet die 30. Internationale Schopfheimer Mund-Art Literatur-Werkstatt statt.

Schopfheim – Zum nunmehr 30. Mal treffen sich die Freunde literarischer Mundart-Dichtung in der Region. Die Internationale Schopfheimer Mund-Art Literatur-Werkstatt findet vom 23. bis 25. März im gewohnten Rahmen statt.

Das Programm

Erste öffentliche Lesung ist am Freitag, 23. März, 20 Uhr, im Stapflehus in Altweil. Nach der Werkstattarbeit in der Stadtbibliothek Schopfheim am Samstag zum Thema „Über alli Grenze – Grenzen überschreiten“ und dem Empfang beim Bürgermeister ist abends um 20 Uhr der Auftritt in Sankt Agathe in Fahrnau. Ebenso treten die Autoren wieder am Sonntag, 25. März, um 11 Uhr in der Bibliothek der Allgemeinen Lesegesellschaft Basel, direkt neben dem Münster, auf. Schullesungen und Werkstattarbeit mit Schülern finden am Georg-Büchner-Gymnasium in Rheinfelden und am Theodor-Heuss-Gymnasium in Schopfheim statt.

Die Autoren