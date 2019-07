von André Hönig

Sag mir, wo die Krähen sind, wo sind sie geblieben? Das fragt sich derzeit der eine oder andere beim Anblick des krähenfreien Stadtparks – mancher vermutet gar, dass die Vertreibungsaktion der Stadtverwaltung nun plötzlich doch Erfolg hatten. Die Antwort weiß Vogel-Experte Friedrich Adolph: In dieser Jahreszeit ist es ganz normal, dass sie draußen vor den Toren der Stadt unterwegs sind.

Viele Anwohner und Besucher des Stadtparks wissen oder ahnen es, mancher aber wundert sich: Wieso ist der Anna-Kym-Garten plötzlich krähenfreie Zone? Hat es da etwa die Stadtverwaltung plötzlich ohne viel Federlesens nach jahrelangen erfolglosen Bemühungen doch geschafft, die große Kolonie mit mehreren Dutzend Vögeln zu vertreiben (vergrämen, wie es im Fachjargon heißt)?

Der letzte Vertreibungsversuch im März scheiterte

Bislang hatten die Saatkrähen über die diversen Versuche, ihnen etwa über das Entfernen von Zweigen der Stadtparkbäume buchstäblich den Ast abzusägen, auf dem sie sitzen, allenfalls einen ebensolchen gelacht. Viele Möglichkeiten hat das Ordnungsamt ohnehin nicht, da die Saatkrähe unter Schutz steht. Zuletzt scheiterte im März der Versuch, sie über Lautsprecherbeschallung zum Abflug zu bewegen. Die Krähen stellten sich da einfach taub.

Jetzt aber sind die Tiere, wegen deren Gekrächze und Kot-Hinterlassenschaften regelmäßig Parkbesuchern der Kamm schwillt, doch weg. Das Ordnungsamt allerdings schmückt sich nicht mit fremden Federn, sondern teilt auf Nachfrage klipp und klar mit, dass es damit nichts zu tun habe. „Keine Ahnung, warum sie weg sind. Wir haben nichts veranlasst“, so die Auskunft von Ordnungsamtsleiterin Cornelia Claßen. Sie hat allerdings eine Vermutung: Eventuell handle es sich um normales Verhalten der Krähen, dass diese nach Aufzucht der Brut weiterziehen. Sie sei aber jetzt keine Fachfrau für dieses Thema.

Fachmann Friedrich Adolph bestätigt die Vermutung

Ein Fachmann in Schopfheim für alle Themen rund um die Vogelwelt ist Friedrich Adolph, Vorsitzender der Vogelschutz-Ornithologischen Gemeinschaft Schopfheim. Er bestätigt, was Cornelia Claßen geahnt hat: Die Krähen haben von sich aus freiwillig den Abflug gemacht – was aber ganz normal sei. „Ja, jetzt ist Ruhe eingekehrt“, bestätigt Friedrich Adolph. „Das ist aber jedes Jahr so. Da braucht man gar nichts machen, das ist ihr übliches Verhalten. Wenn die Brutsaison vorbei ist, dann ist eine Nestbenutzung nicht mehr erforderlich.“ Anders als im Frühjahr und Frühsommer, wo die Krähen kaum den den Stadtpark verlassen und mit Argusaugen über ihre Nester wachen, machen sie ab Juni/Juli die Flatter und schwärmen ins Umland aus. „Jetzt halten sie sich überwiegend in den Außenbereichen auf, wo sie Nahrung finden.“

Auf den Wiesen und Feldern zwischen Fahrnau und Hausen seien sie zu beobachten, im Kleinen Wiesental, oben auf dem Dinkelberg oder zwischen Schopfheim und Maulburg. „Da holen sie sich vorzugsweise auf abgemähten Feldern ihr Futter. Dort suchen sie nach Kleinlebewesen, Würmern und Gräsern. Saatkrähen sind ja hauptsächlich Pflanzenfresser.“ Frisch keimende Saatkörner sind ihre Leibspeise – daher auch ihr Name: Saatkrähe.

Kommen die Krähen wieder zurück?

Deshalb aber könnten sie auch Essensabfälle im Stadtpark nicht zum Bleiben verlocken. Dieses „Fast Food“ sei aus Sicht einer Saatkrähe „eh nur was für zwischendurch“, erklärt Friedrich Adolph. „Auf Dauer braucht sie was anderes.“ Abgesehen davon: Dank der neuen Mülleimer im Stadtpark gebe es im Vergleich zu früheren Jahren auch gar nicht mehr so viel für die Vögel zu holen.

Zwar übernachten die Saatkrähen nach wie vor auch jetzt gemeinschaftlich – nun aber an verschiedenen Orten. „Teilweise auf Gebäuden, teilweise auf Bäumen.“ Eine Zeit lang seien sie etwa auf dem Berufsschulgebäude abends zu sehen gewesen, teilweise übernachten sie auf Kirchen. Jüngst habe er sie auf Bäumen oberhalb der Weihermatt Richtung Dinkelberg gesehen.

So natürlich es ist, dass sie jetzt im Sommer aus dem Park weg sind, so normal ist es allerdings auch, dass sie zurückkommen: „ Vielleicht mal zwischendurch, mit Sicherheit aber werden sie dann wieder im zeitigen Frühjahr einfliegen – also so zwischen Januar und März, zur nächsten Brutzeit.“