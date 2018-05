Kultur Konzert mit erstaunlicher Klangtiefe: Hamburger Franz Schubert-Chor begeistert Publikum in der Stadtkirche Schopfheim

60 Sänger des Hamburger Franz-Schubert-Chors gastieren in der Stadtkirche Schopfheim mit A-cappella-Musik.

Während in Freiburg der große Chorwettbewerb tobte, bei dem sie nur als Zuhörer teilnahmen, gastierten 60 Sängerinnen und Sänger des Hamburger Franz-Schubert-Chors in der Stadtkirche Schopfheim mit A-cappella-Musik. 1894 im Zuge der Arbeiterbewegung gegründet, hat die traditionsreiche Chorvereinigung eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Während des Nationalsozialismus verboten und 1945 wieder neu gegründet, entwickelte sich das Ensemble zu einem der wichtigsten Konzertchöre Hamburgs, der große Oratorien in der Laeisz-Halle aufführt.

Über welch erstaunliche Klangtiefe, bemerkenswerte Intonationssicherheit und gute Sprachverständlichkeit der Schubert-Chor verfügt, war in dem Programm mit dem schönen Titel „Himmelslichter“ mit Kunst- und Volkslieder sowie geistlichen Werken der Romantik zu hören. Als Hauptwerk fungierten fünf Sätze aus „Cantus Missae“ für achtstimmigen Chor von Josef Rheinberger, einer Messe voller Liedhaftigkeit und Fülle an Harmonik. Aber nicht nur bei dieser berückenden sakralen Musik konnte die Sängerschar ihre exquisite Klangqualität vorführen, sondern auch in zeitgenössischen Chorwerken. So bei dem sphärisch schwebenden Klang eines Arvo Pärt, in einem schottischen Lied von James MacMillan, einem Shooting Star der Chormusik, sowie in einer Psalmvertonung von Knut Nystedt und einem avancierten Stück von György Orban. Spannend interpretiert wurde Orbans an Sprechgesang erinnerndes „Daemon irrepit“, mit Betonung auf dem Wort „Daemon“.

Schon das zeigt die stilistische Breite dieses gut aufgestellten Chors. Wie sensibel phrasiert wird und wie sattelfest die Solisten sind – allesamt Chormitglieder -, verrieten romantische Gesänge und das Traditional „Loch Lomond“ mit dem stimmlich markanten Vorsänger. Klangschön gesungen, was nicht zuletzt auf die gute Chorarbeit der Chorleiterin Christiane Hrasky verweist, wurden Brahms-Lieder („Da unten im Tal“), Abendlieder und Volksliedhaftes wie das unverwüstliche Silcher-Lied „In einem kühlen Grunde“.

Nach den besinnlichen Gesängen ließ ein verfremdeter Bach („Nun ruhen alle Wälder“) aufhorchen, bei dem die Stimmregister sich clusterartig überlagerten, was Bach eine moderne, kühne Harmonik überstülpte und aufregend klang. Mendelssohns beruhigende A- cappella-Motette „Denn er hat seinen Engeln“ aus dem „Elias“ war ein weiteres bemerkenswertes Zeugnis hanseatischer Chorkultur.