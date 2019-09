von Nicolai Kapitz

Schopfheim – Das Uehlin-Areal wird am kommenden Samstag eingeweiht – und schon nimmt an einer anderen Stelle der Innenstadt das nächste große Bauprojekt Fahrt auf. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag den Bebauungsplan für das Kohlengässle-Areal zwischen Wehrer Straße, Hebelstraße und Schwarzwaldstraße auf den Weg gebracht. Der aktuelle Entwurf für die Bebauung fand ebenfalls den Segen der Räte. Eine Forderung war allerdings, dass sich die Stadt die Option erhalten soll, in fernerer Zukunft dort ein neues Rathaus zu bauen.