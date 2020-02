von sk

Schopfheim – Baumpflanzungen als Ausgleich für die Flugreisen der Mitarbeiter: Das Schopfheimer Unternehmen Magnetic möchte in Zusammenarbeit mit der Stadt ein Zeichen für den Klimaschutz setzen und setzt sich – so ist einer Pressemitteilung der Stadt zu entnehmen – „aktiv für die Kompensation ihres CO2-Ausstoßes ein“. Auf Schopfheimer Gebiet sollen mehrere tausend Bäume gepflanzt werden, wofür Magnetic der Stadt im Jahr 2020 ein Budget von 15.000 Euro zur Verfügung stellt.

Magnetic gehört zu den vielgenannten „Hidden Champions“. Vom Hauptsitz in der Grienmatt aus verkauft das Unternehmen Fahrzeugschranken und Personensperren in die ganze Welt. Entsprechend hoch sind die Kilometerzahlen, die Geschäftsleitung, Produktmanagement und Vertrieb im Flugzeug verbringen. „Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und möchten unseren ökologischen Fußabdruck langfristig verkleinern, und das möglichst im regionalen Umfeld“, wird Magnetic-Geschäftsführer Arno Steiner in der Mitteilung zitiert. „Deshalb sind wir mit der Idee an die Stadt herangetreten, als Ausgleich neue Bäume zu pflanzen.“ Nach mehreren Gesprächen wurde im Herbst 2019 die Vereinbarung unterzeichnet: Magnetic Autocontrol stellt ein jährliches Budget – für 2020 sind das 15.000 Euro – zur Verfügung, die Stadt wiederum kümmert sich um die Beschaffung und Bepflanzung.

Der erste Einsatz fand noch im vergangenen Jahr statt: Bei Gersbach wurden mehr als tausend junge Douglasien gepflanzt. Sie ersetzen die Fichten, die wegen des starken Borkenkäferbefalls im Sommer geschlagen werden mussten. „Das Engagement von Magnetic kam zur richtigen Zeit“, freut sich der Schopfheimer Bürgermeister Dirk Harscher laut Mitteilung. „Wir merken im Moment sehr deutlich, wie der Klimawandel unseren Bäumen zu schaffen macht. Mit den zusätzlichen Mitteln können wir die nachhaltige Entwicklung des Waldes verstärken.“

Von der Zusammenarbeit würden beide Partner profitieren: „Magnetic darf an den neu gepflanzten Bäumen mit dem ökologischen Engagement werben, und für die Stadt Schopfheim ist die Zusammenarbeit ein wichtiger Beitrag zu ihrer Umwelt- und Klimaschutzpolitik im Rahmen der Zertifizierung des European Energy Award (EEA)“, schreibt die Stadt. „Magnetic hat hier einen wichtigen Anstoß gegeben“, wird Bürgermeister Harscher in der Presseinfo zitiert, „wir hoffen, dass sich auch weitere Unternehmen aus Schopfheim für den Klimaschutz starkmachen.“