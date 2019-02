von Nicolai Kapitz

Wer in der Schopfheimer Innenstadt zur richtigen Zeit aufmerksam hinhört, der stellt eine Sache fest: Es schlagen jeweils zur vollen, zur Viertel-, zur halben und zur Dreiviertelstunde die beiden großen Kirchen – die evangelische Stadtkirche und die katholische Bernhardskirche. Nur: Das tun sie nicht zur gleichen Zeit. Die katholische Kirche ist früher dran. Woran liegt das? Wie funktionieren in den beiden stadtprägenden Kirchtürmen die Uhren? Mit welcher Mechanik werden die Glocken angeschlagen? Und vor allem: Wer hat mit seiner Zeitansage recht? Wir haben es herausgefunden.

Die Glocken der katholischen Kirche ertönen (beim Ein-Uhr-Schlag mittags) handgestoppte 44 Sekunden vor denen der evangelischen Kirche. Einerseits ist das natürlich ganz nett – man kann beide Kirchen nacheinander hören und erkennt Unterschiede. Die Glocken klingen anders und auch die Glockenfolge ist jeweils eine andere. Zum Beispiel kündigt die evangelische Kirche den Schlag alle Viertelstunde mit jeweils drei Glockenschlägen an, während es bei der Bernhardskirche nur zwei sind. Andererseits: Einer von beiden – katholische oder evangelische Gemeinde – muss ja falsch liegen und entweder zu früh oder zu spät schlagen. Die Antwort auf diese Frage liegt irgendwo tief drin in den altehrwürdigen Glockentürmen, in den Uhrwerken, im Gestänge, das die großen Ziffernblätter antreibt, in den Mechaniken, die die Hämmer an die Glocken schlagen. Ein Besuch in beiden Kirchen soll Licht ins Dunkle bringen.

In der evangelischen Kirche wartet Hausmeister Urs Schneider. Der gelernte Zimmermann ist seit anderthalb Jahren im Dienst der evangelischen Kirchengemeinde und auch Herr über die Uhr und die Glocken der Stadtkirche. „Es läuft bei uns alles automatisch“, sagt Schneider. Hinter dem Seiteneingang am Fuß des mehr als 50 Meter hohen Turms verbirgt sich das Herzstück der Uhren- und Glockensteuerung: Ein nagelneuer Computer der Glockenfirma Hörz aus Ulm gibt von hier aus alle wichtigen Signale.

Ob nun die Glockenschläge zur Zeitansage oder ein Vollgeläut am Sonntag zum Gottesdienst – „das ist alles hier programmiert“, sagt Urs Schneider. „Wenn ich hier eintrage, dass am 2.2. 2022 geläutet werden soll, dann wird da geläutet.“ Ein paar Treppenstufen weiter oben wird klar, wie die Technik funktioniert: In einem großen Schrank im Stockwerk unter dem Glockenstuhl sind die beiden Hubwerke genannten Motoren verbaut, die per Drahtseil an den Hämmern ziehen, die wiederum alle Viertelstunde zur Zeitansage auf die Glocken niedersausen.

Die Mechanik im Glockenstuhl ist bei beiden Kirchen gleich

Ein weiterer Elektromotor treibt per Gestänge die Zeiger der vier Ziffernblätter an. Der Computer im Erdgeschoss steuert entweder die beiden Hammer-Motoren oder – für das volle Geläut zum Gottesdienst – die Elektromotoren an, die die vier riesigen Glocken im Glockenstuhl zum Schwingen bringen. Die Motoren sind deutlich älter als der Computer, Urs Schneider schätzt sie auf 40 bis 50 Jahre alt. Bei Taufen, Hochzeiten oder Beerdigungen kann Urs Schneider die Glocken von einer Schalttafel im Kirchenschiff aus ansteuern – „ganz manuell und ohne Computer“.

Genau so funktioniert die Glockentechnik in der katholischen Bernhardskirche. Auch hier sind im Turm direkt unter dem Glockenstuhl zwei Motoren verbaut, die per Drahtseil die Hämmer bedienen. Und auch hier steht ein Motor mit dem Gestänge für die großen Ziffernblätter. Aber gesteuert wird das Ganze von einer zentralen Uhr in der Sakristei. Und diese Uhr stellt Mesnerin Rosa Güdemann. „Wenn die Zeitumstellung ansteht, hole ich die Leiter“, sagt die Mesnerin, die sich gemeinsam mit ihrem Mann in Schopfheim und Fahrnau um den Ablauf der Gottesdienste kümmert.

An einem Ziffernblatt dieser hoch an der Wand aufgehängten Zentraluhr – sie sieht ein bisschen aus wie eine Wanduhr für Zuhause – kann Rosa Güdemann sekundengenau die Zeit einstellen. Die Uhr schickt dann alle Viertelstunde ein Signal an die Hammermotoren. Ein Zahnrad mit Uhrzeitmarkierungen dient dazu, Glockengeläut zu programmieren. Ein kleiner Bolzen in diesem Signalrad gibt zum Beispiel morgens um 7 Uhr und mittags um 12 Uhr den Impuls an einen Kontakt weiter – und schon kommt die Glocke im Turm auf Touren. Für das Vollgeläut – zum Beispiel am Sonntagvormittag um 11 Uhr zur Heiligen Messe – schaltet Rosa Güdemann dagegen die vier Glocken im Stuhl nacheinander per Schalter in der Sakristei an und auch wieder aus.

Erich Müller betreut für die Firma Hörz beide Schopfheimer Uhrwerke. Er kennt die Technik, die in den beiden Kirchen verbaut ist, genau. „Inzwischen funktioniert das alles mit elektrischen Impulsen“, sagt er. „Es gibt kaum noch wirklich mechanische Uhrwerke, in Schopfheim schon lange nicht mehr.“ Einmal pro Jahr kommt ein Techniker nach Schopfheim und inspiziert die Uhrwerke in der evangelischen wie katholischen Kirche, damit sie weiterhin zuverlässig laufen.

Aber welche von beiden Kirchen liegt denn nun richtig? Es ist die evangelische Stadtkirche. „Der Computer ist per Funkuhr an die Weltzeit angeschlossen“, berichtet Urs Schneider. Der letzte Glockenschlag der Stadtkirche zeigt also jeweils die exakte Uhrzeit an. Die katholische Kirche geht etwa 44 Sekunden vor. In vielen Orten wird so etwas mit Absicht gemacht, damit die verschiedenen Kirchen einzeln zu hören sind. In Schopfheim nicht. Es liegt an der analogen Technik in der Bernhardskirche. „Wenn sie mal eine ganze Minute vorgeht, dann stelle ich sie nach. Vielleicht bei der nächsten Zeitumstellung im Frühjahr“, sagt Rosa Güdemann. „Außerdem haben mich schon Leute darauf angesprochen, dass sie sich an die etwas frühere Zeitansage gewöhnt haben.“